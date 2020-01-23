外宿自炊才省錢？鄉民實測「沒比較省」遭吐槽：吃太好

大部分長期在外的工作者，三餐都是買外食來達到高便利性，除了不用花時間自己煮，也不用煩惱自己手藝不佳。可惜這種做法也多了不少隱憂，像是食材來源、處理食材的過程與用料等，都是消費者會考慮的部分，因此有些人認為，如果能自己處理食材，在價錢方面可能相對便宜。

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這個論點正確嗎？有鄉民列出自炊的食材與價錢，算一算一餐竟然超過80元，忍不住懷疑「自炊比較省錢是不是不適用台灣啊？」仔細看看他列出的價格，自煮一菜一肉價格高達83元，還沒算上電費和瓦斯，引起網友集體吐槽：「你吃太好，自煮炒個炒飯就能吃兩餐了」、「那個肉片至少要分兩餐吃阿！一餐吃一盒當然貴」、「你去全聯買半顆高麗菜兩餐吃完超貴的好嗎，市場買一把20的青菜我可以吃四餐」、「省錢去全聯是不是搞錯了什麼？」

網友認為，買菜需要精打細算，到傳統市場挑絕對比超市划算，但也有網友提醒，如果只有自己要吃的話，自炊不會比較便宜，反而傷時間又傷荷包。「自己煮便宜是指煮2~4人份時，只煮一人…很貴的…」、「台灣自己一個人的話還是買外食就好，台灣外食這麼便宜」、「超過1人搭伙才會省阿…不然連工錢都省不回來」、「台灣外食價錢絕對是已開發國家中最低的」、「真心覺得在台灣不需要自炊」。

網友認為住台灣沒有必要為省錢自炊。 圖／pexels 分享 facebook

不過此論述也有人反駁，自己煮是為了健康而不是省錢，餐廳重鹹重油，吃多了容易造成身體負擔：「國外才適用，但台灣自己煮是健康」、「自己煮圖的是合自己口味，省錢倒不一定，全聯菜太貴了啦！像我喜歡吃糙米，外面幾乎沒有在賣」