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房間改造DIY 貼「超夯泡綿磚」壁貼後讓她大崩潰

2020-01-21 15:04聯合新聞網 綜合報導

一名女網友先前買了泡棉磁磚裝潢室內牆壁，沒想到近日大掃除將磁磚撕下，卻留下一塊塊...
一名女網友先前買了泡棉磁磚裝潢室內牆壁，沒想到近日大掃除將磁磚撕下，卻留下一塊塊黃色的殘膠，讓她當場崩潰，於是詢問廣大網友「有人知道如何處理嗎？」。圖擷自爆系知識家
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許多人若想DIY裝潢自己的家，就會到家具材料行購買磁磚貼或壁貼，這樣不僅可以節省一筆裝潢開銷，更可以體驗DIY的樂趣，但要如何挑選才不會傷到牆壁本身就又是一個學問。昨（20日）就有一名女網友在爆系知識家PO文表示，最近要拆掉牆壁上的泡棉壁貼時，殘膠卻硬生生的全部留在潔白的牆壁上，讓她當場崩潰，於是詢問廣大網友「有人知道想除掉牆壁上的殘膠要如何處理嗎？」。

她購買的這款泡綿磚壁貼在網路上相當熱賣，也是許多網紅改裝房間的必備款，她在文中提到，之前買了一款泡棉磁磚貼，只要把磁磚貼一塊塊黏在牆上，就可以讓室內環境煥然一新。但近日她在大掃除時，試圖把磁磚貼撕下，卻當場讓她傻眼。照片中可見，泡棉磁磚撕下後，留下一塊塊黃色的殘膠，就連牆上原本的油漆都直接剝落，不管怎麼清都清不掉頑固的殘膠，不僅破壞牆壁本身，就連室內環境也變得不美觀。

PO文一出後，許多有經驗網友也相當有同感，並分享自己的方法「之前家裡有請人來粉刷過，他們是用鹽酸，但比例不確定」、「可以用鹽酸稀釋加水噴上去用刮刀刮」、「建議別花時間了，最後處理還是請人來用，我面積一坪左右，大概6000」、「要貪快的作法就是買剝離劑，不過很咬手，手如果沾到會整個脫皮」、「用除膠噴劑試試」、「請人來重新估價比較快」、「應該是用砂輪機比較快，全部磨掉再重新上漆」。

不少網友看到照片後PO也紛紛看傻表示「這個膠真的會讓你永生難忘」、「請人來重新刷漆還比較快」、「用這種東西就是一個省前面、花後面的概念」、「我不敢貼了，本來還想說要貼嬰兒房」。

DIY磁磚

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