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館長發免費雞排魅力太大 婦人為了排隊失控嘶吼

2020-01-21 13:56聯合新聞網 綜合報導

蔡英文總統順利連任，館長也信守承諾在台中發放2000分雞排，不料當天卻有婦人因佔...
蔡英文總統順利連任，館長也信守承諾在台中發放2000分雞排，不料當天卻有婦人因佔位引發其他民眾不滿，現場爆發口角。 圖／聯合報系資料照片
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2020大選落幕，選前許多人獻出雞排祭品文為自己心目中的候選人拉票，選後開始一一兌現，每天都吸引許多民眾朝聖。20日館長在台中發放免費雞排，吸引長長人龍瘋搶，當中有名婦人因中途離開停車又回來排隊，引起其他網友不滿而爆發口角。

20日有網友在台中雞排發放現場錄下一段影片，一名身穿風衣的女子與後頭排隊的民眾發生衝突。婦人突然大吼：「誰插隊！」、「我本來就排這啊！」而後方則不斷傳來其他民眾嗆婦人插隊的聲音，影片被放上臉書社團「爆料公社」引發討論。

據原po文中內容，婦人一開始用隨身物品占位置後便到旁邊停車，停完車後回到原本佔的位置引來後方排隊的人不滿，因而讓女子失控大小聲。

其他網友對此留言表示，婦人的行為確實不當，「給他錢叫他自己去買雞排，反正這種人用一塊雞排打發剛好」、「不就是塊雞排」、「就為了一片雞排，可憐哪」；另外也有網友幽默回應：「雞：不要為了我吵架咩！」、「雞最無辜了，人類選舉干雞啥事！」。

為慶祝總統蔡英文連任，館長陳之漢在六都發放一萬份雞排。20日在台中新科立委陳柏惟的服務處發送，許多人吹著風排上兩、三個小時，就為了一塊免費雞排，人潮之多甚至必須出動警力來維持現場秩序。

雞排爆料公社

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