住美國比較沒生活壓力？網曝殘酷真相：貧富差距之大

一名網友在PTT發問，住美國真的比較沒壓力嗎？ 圖片來源／ingimage 分享 facebook 不少人都嚮往到國外生活，闖一闖開眼界，因此選擇出國唸書或赴當地就業，就有網友PO文表示，常聽人說美國氣氛沒那麼緊張，活得比較輕鬆，大家也很尊重彼此私生活，因此好奇詢問「住美國真的比較沒壓力嗎？」

一名網友在PTT發文表示，很多人在美國讀大學、讀碩士或是工作，都說那裡氣氛沒這麼緊迫緊張，可以活得比較輕鬆，職場上大家也很尊重彼此私生活，就連在路上也能和不認識的人講上兩句話，還不用怕尷尬，讓原PO疑惑問道「這是真的嗎？」

貼文一出隨即掀起熱議，有網友認為在美國生活壓力很大，「光過去就會有經濟壓力吧」、「美國你沒好工作，生活壓力更大」、「身在全球最資本主義的國家，你說呢」、「你傻了嗎？他們是完全資本主義耶，貧富差距之大不是你能想像的」、「沒有啊，美國其實是很競爭的地方啊，要輕鬆的人不會選美國，歐洲還好一點」、「美國人的社交熱度我覺得是一種壓力，特別是台灣人相對內向」。

不過也有網友持不同意見，表示「能住美國當然選美國，不然一堆人都移民過去是在哈囉」、「台灣鄉下那些三姑六婆喝茶老人超愛打聽八卦侵犯你的生活好嗎」、「美國人基本都滿尊重對方的，不管任何人，也不會問一下滿尷尬的問題，很熟的也是有個限度在」、「他們不會沒事問你工作婚姻」、「鄉下比較輕鬆，但很無聊，開20-30分鐘才有商場，熱鬧的地方經濟壓力大治安很差，但相對方便」。