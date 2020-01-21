外送員不滿遭砍薪「復仇送單」 遭網炮轟：降薪合理

原PO疑似為了抗議資方年前片面改約減薪，因而將顧客披薩直立擺放。圖擷自 臉書社團「靠北熊貓」 分享 facebook

近期foodpanda熊貓外送員南北串連，抗議資方片面更改勞動條件，將單筆外送費金額調降，引起許多外送員不滿集結上台中市府抗議。對此，有一位外送員便在網上發文，表示領多少錢做多少事，並拍下保溫袋內餐點畫面，令不少人傻眼，痛批原PO糟蹋客人，沒有職業道德。

原PO於20日在臉書社團「靠北熊貓」發文，並貼出外送保溫袋照片，只見保溫袋內的盒裝披薩遭直立放置，而這樣的放置方式恐怕會使餐點變形，而原PO對此似乎是故意為之，他在貼文上寫道「領多少錢做多少事」，疑似在抗議資方年前片面改約減薪的事，但原PO這樣的行為也使網友們暴怒回覆。

許多網友紛紛留言表示，「冤有頭債有主，客人是有欠你嗎」、「這跟領多少錢跟做多少事，一點關聯都沒有，只有顯得你很腦弱」、「客人跟店家是無辜的，將心比心」、「不爽就對熊貓，為何要對無辜的消費者」、「這種外送水準，降薪也合理」、「這樣做，客人不再點熊貓，薪水也不在調整，何必呢」、「 我要是那個客人我絕對客訴」。

而有其他外送員則說「我們還是很有職業道德的，提早放年假而已，要送好好的送，消費者跟店家沒他們的事情好嗎」、「我是不會這樣的，只是某些餐點已經無法壓制我的速度」、「你這根本再拉仇恨值。如果要讓民眾信服，就是要讓民眾站我們這邊，不是嚇跑站我們這邊的人阿」。