風景好又沒小孩蹦跳…好頂樓不買嗎？網曝真相：鳥事一堆

買房乃人生大事，要買到舒適的窩並不簡單，需要考慮到的眉角非常多，但如果當你剛好有間適宜的房子，卻位在大樓頂樓，你會怎麼抉擇呢？近期有網友在ptt八卦版詢問，如果買房買在大樓頂樓那戶，會不會後悔？雖然頂樓有沒人吵、風景視野好、空氣佳等優點，但相對價格較高，還有高溫、漏水等問題，有沒有人家住頂樓可以解惑？結果引起網友熱烈討論。

網友詢問房子買在頂樓是否會後悔。 圖／PTT 分享 facebook

普遍網友認為住頂樓的最大優點不外乎是因為「安靜」，漏水、熱都可以花錢解決，但無法控制的就是那勸也勸不聽的惡鄰！「我現在就是住頂樓，之前住中間遇到屁孩讓我不得不換」、「頂樓超好的～光樓上沒人跳跳跳就值得了」、「熱就冷氣常駐，漏水也好修，樓上沒有人吵，沒有樓上的屎管水管，通風採光視野無價」、「新大樓的話，住頂樓不錯，地震來壓不死，沒有樓上的小孩吵雜聲，這兩個已經無價」。

不過仍有住過或現居頂樓的網友苦勸，買頂樓真的弊大於利，如果認為花錢能了事，還不如直接買其他更優質的地方，絕對不要考慮頂樓！「沒住過頂樓才會說頂樓好」、「頂樓相當在夏天買了台免費蒸暖機關不掉」、「下雨漏水漏到爽，晴天樓板曬到超熱室溫高」、「有看過蒸籠嗎？你就是小籠包」、「租屋住過頂樓 真的冬涼夏暖」。

除了這幾個缺點之外，幾個網友還分享住在頂樓會有各種鳥事發生：「一堆婆媽會來頂樓曬衣服，連同棟還會有陌生人從隔壁棟頂樓走過來」、「樓下鄰居偶爾來抗議，洗澡水壓還不足，還得自費加壓馬達」、「就是因為有住戶在頂樓烤肉，破壞地板防水層，呵呵整個樓層遭殃，笑死」、「漏水管委會擺爛就很累」