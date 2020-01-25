平平月領20萬要當房東還是醫師？網友專業分析

人性對於付出跟收益都會希望能夠成反比，付出越少、效益越高，就像希望工作能夠事少但賺的多。近期有位鄉民到ptt女版詢問，如果月收入同樣是20萬，你會想要當房東或當醫師？

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原PO列出比較條件：一個是當普通的主治醫師（VS），需熬過6年醫學生、2年不分科住院醫師訓練和4至6年的住院醫師，但是在社會觀感上非常加分，人人都說讚！另一個則是當穩定收租的房東，自由時間超多，但社會觀感普通。如果兩個人的月收都一樣是20萬，可以選擇的話會想做哪個職業呢？

結果網友一面倒表示，當然選房東啊！「當然是房東～醫生隨時會被告還要進修」、「房東啊，不事生產還有錢拿」、「房東還有地契……根本秒選20萬房東好嗎」、「什麼蠢問題，醫生多累知道嗎？還有三寶家屬病人要應付」

網友認為當醫師社會地位較高。 圖／PIXABAY 分享 facebook

不過也有網友認為，雖然醫生要承擔的風險與責任比房東要高，但效益其實比房東更好，且醫生有機會拿到超過20萬的收入，此外，傳統觀念也認為醫生的社會地位靠近金字塔頂端，受到尊崇。「當然是醫生，社會地位差很多」、「當錢多到沒感覺時，成就感、存在感才是重點所在」、「我老闆醫師一個月少說一百吧，被告他也是去法院說說話而已，根本沒在在意」、「醫師這職業在社會上的bonus超多的，一堆傻傻的，房東要爽是蛋黃區限定」、「我比較想當醫師，醫師也可以賺錢當房東」。

此文也吸引到一位網友回應當醫生的辛苦之處，他表示自己領過20萬，雖然工作量不算大，然而時間實在可貴，因為當醫生很難請到兩三週的長假。也有網友專業分析，如果還年輕，花點時間當醫生賺錢、獲得社會經驗與成就感很重要，但如果已是退休年紀，當房東就非常適合。結果不論如何，純粹只是閒聊，大家不要認真啦！