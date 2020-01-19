迪化街23顆牛軋糖要價1100元 網驚：裡面有金箔？

網友到迪化街買年貨，沒想到23顆牛軋糖卻要價1100元，讓他相當驚訝。圖取自／爆怨公社 分享 facebook

農曆年節即將到來，許多民眾把握時機採買年貨，讓市場及量販店湧入不少人潮。近日，一名網友到迪化街逛街，見店家在賣零食糖果，他便隨手抓了幾顆不同口味的牛軋糖去買單。不料結帳時竟發現，手中的這23顆牛軋糖竟要價1100元，頓時令他懷疑人生，驚嘆「是不是我跟市場脫節太久了？」

該名網友在《爆怨公社》發文表示，「昨（18日）晚第一次去廸化街」，看見有店家在賣糖果零食，他便買了幾種不同口味的牛軋糖回去當過年時的零嘴。由於迪化街的部分商家採以秤重計價，總計23顆不同口味的牛軋糖，要價1100元，讓網友聽了當場傻眼。

23顆牛軋糖要價破千，若以這樣的價格換算下來，平均一顆牛軋糖的價格為48元。原PO也將此事分享到臉書社團，驚恐的表示「是不是我跟市場脫節太久了？」，對如此「高價」的牛軋糖，感到難以置信。

貼文隨即引發討論，部分網友認為這樣的價格真的很誇張，「裡面是有金箔嗎？」、「被當盤子了，扯爆」、「這是搶劫嗎」，也有人認為這樣的價格還算合理，「這價錢差不多，我在菜市場買過一個50，不知道價錢的真的會嫌貴」、「這個本來就貴，我上次跟我公公去逛市場買也是幾條而已就500多」、「迪化街年貨大街攤位租金一天就好幾千啊~~~只好反應在售價上囉」。

也有網友建議原PO，「現在都要問好重量價錢，現在的糖果隨便買都很貴」、「就算是秤好了，也可以跟賣家說不要，因為真的太貴了，買不下手！」、「其實你是可以倒回去的，也可說沒帶夠錢」。