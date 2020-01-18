她揭密過年不愛回鄉下老家原因 網友：感同身受

網友曝不想回老家過年原因，網友看了也認同。示意圖／Ingimage 分享 facebook

農曆新年你是回鄉下還是在家中聚會呢？網友在論壇上發文，她表示每年過年都會回南部，跟家人團聚，但她討厭回鄉下，除了網速慢、老家偏僻外，最讓她頭痛的是睡眠品質差，她與父母三人擠一間小房間，在雙親打呼交響樂下，她認為回鄉下老家根本是找罪受。

原Po在《批踢踢實業坊》上發文，她表示因為親戚都住南部，每年過年都會回老家，但原Po非常討厭回去，「那邊真的鄉下到網路跑很慢，也沒有什麼可以逛的地方連便利商店，都要摩托車才會到。」上述缺點對原Po來講都不打緊，主要是老家的睡眠品質超級差。

她解釋，自己是沒睡好就會頭痛的體質，老家房間少，因此每年她都要與父母共三人一起住小房間，「我又已經25歲以上，已經不是當年的孩子所以三個人很擠，換衣服或是平常睡覺半裸習慣，因為我爸在，所以根本執行困難。」她認為回老家就是找罪受，且跟親戚沒什麼好聊的。

原Po表示「如果堅持不去我爸也不能拿我怎樣，但是被逼的感覺還是很差」，網友看完也回應「過年都這樣，明明和親戚行同末路還是得聚在一起」、「一年就一次，陪笑臉就好」、「其實老家的親戚也很不喜歡你們來打擾吧，雙方彼此都是折磨啊」、「剛好跟你相反，只有過年能跟家人長時間團圓，我很珍惜跟家人還能健康過年的日子」。