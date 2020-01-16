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「台北才是人住的」 天龍人驚世發言讓網友全傻眼

2020-01-16 17:39聯合新聞網 綜合報導

有天龍人驚世發言「台北才是人住的」讓網友全傻眼。 記者游智文／攝影
有天龍人驚世發言「台北才是人住的」讓網友全傻眼。 記者游智文／攝影
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台北身為首善之區，不但經濟文化蓬勃發展，生活機能方便且安全，加上豐富的資源，吸引許多外縣市的人前往就業居住，不過有些台北人卻因此自視甚高，進而也衍生出「天龍國」、「天龍人」等諷刺稱號。日前一名網友發文表示遇到「最不可一世的台北人」，驚人發言也讓原PO決定封鎖並再也不往來。

日前一名網友在PTT發文表示，上大學之後離開台北到外縣市念書，某天遇到一名學弟約他吃飯，不料吃完飯後卻下起大雨，於是學弟說要到他家躲雨，但沒想到學弟一進他家門便語出驚人表示，「你是台北人應該要住雙人套房吧，不要丟台北人的臉阿」。

原PO表示除此之外學弟更出現一連串驚世發言提到，「我現在在準備轉學考，ＸＸ市真的很不方便，我覺得台北才是人住的地方」、「你錢包的卡好多哦，我錢包還有美金耶，你看」、「我之前也有玩樂團欸，我以前是熱音社的，但是覺得環境太複雜」，之後學弟看到原PO牆壁上貼著「大港開唱」的票券還接著說，「我不會想去高雄欸，高雄很落後」。

學弟一連串的言論讓原PO超級傻眼並表示，「真的不知道怎麼把他趕出去」，最後只好請朋友過來才藉機請學弟離開，事後原PO也馬上將他封鎖，打算從此以後不再連絡。

文章一出立刻引起許多人熱烈討論並紛紛留言表示，「假裝台北人，真是不可一世」、「就都台灣人，就是有那種愛分南北的白癡」、「這種這麼愛捧台北的，87分是假台北人」、「這種自以為天龍的八成是鄉下來好不容易混到台北市」、「去外國住過一陣子，就會知道台北有多落後」、「我怎麼覺得台北人其實很窮欸，薪水都被生活房價拖垮了」。

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