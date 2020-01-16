他20元買螃蟹想嚐鮮 內行人警告小心有「劇毒」

老闆說以一隻20元的價格賣給原Po，幸好及時發現螃蟹有毒。圖截取自爆廢公社。 分享 facebook

一隻20元的螃蟹你敢吃嗎？有網友在臉書上發文，他表示自己與學弟日前到新北市野柳區龜吼魚港採買，老闆阿嬤說一隻只要20元，他們就挑了幾隻海螺和鰻頭蟹準備料理，學弟突然靈光一閃，拿起螃蟹拍下問經營水產店的朋友，而朋友一看照片直呼「劇毒」，意外救了原Po跟學弟，他也將此經驗分享給網友。

原Po在《爆廢公社》上發文，他表示「我突然覺得大學母校社團的陸生學弟是神」，並解釋前兩天他帶學弟到龜吼魚港逛逛，「遇到一攤被寄居蟹佔領的海螺品相非常好，老闆阿嬤說一隻只要二十元，我們總共挑了幾隻海螺及饅頭蟹」，他們回家後先調鹽水讓螃蟹們活過夜，直到隔天要料理時，學弟發現兩隻螃蟹不太對勁。

原Po學弟立刻傳訊息給懂海產的朋友，問「都能吃嗎？」，朋友回訊「正直愛潔蟹，謹慎一點，並說「貌似是繡花脊熟若蟹，劇毒」，原來除了鰻頭蟹外，還有兩隻劇毒螃蟹混入其中，原Po表示「突然有種被救了一命的感覺，學弟你為什麼只交換一學期而已」。

事後，原Po也將此事回報給魚市場管理室，管理室表示之後會加強魚市場的宣導，避免再次發生這樣的事情，網友看完也回應「安娘為，原來魚市場也會出這種包，太可怕了」、「不就還好你有認識水產的朋友」、「要是我買到，肯定死定了」。

據了解，正直愛潔蟹的外型跟麵包蟹相似，以海藻為主食，一般棲息於水深10-30米具岩石的海底上，而繡花脊熟若蟹為扇蟹科脊熟若蟹屬的動物，是已知中最毒的螃蟹，他們體內的毒素可毒死400-500位成年人，民眾品嘗海鮮時務必做好功課，以免憾事發生。