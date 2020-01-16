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正義哥教訓菜鳥「只會出一張嘴」 網看到身材照全歪樓

2020-01-16 13:08聯合新聞網 綜合報導

網友在爆怨公社發文，碰上只出一張嘴的新人，原po只是不斷「趕工」，新人最終受不了...
網友在爆怨公社發文，碰上只出一張嘴的新人，原po只是不斷「趕工」，新人最終受不了辭職。圖擷自爆怨公社
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新人工作千萬別只剩一張嘴，否則只會成為其他同事眼中的麻煩。有搬運師傅就在臉書社團「爆怨公社」發文，稱某日工作有新人大拍胸脯，說自己很能搬。工作時也不斷嫌棄老鳥速度，結果被原po教訓，當天就辭職了。

有網友在「爆怨公社」發文表示，15日的工作內容是清理廢棄物，工作地點是棟5樓公寓，由於沒有電梯，所以必須一人站一層樓，以人力接駁傳遞垃圾。當天有位新人，一來便說自己在這行很久，原po表示他也就聽聽，但心中其實有點感冒。

當日原po安排將年紀較大的阿北在最上層，讓阿北可以自己調控工作的速度，沒想到新人竟不斷嫌阿北工作太慢，「會做沒什麼工作」，原po聽到此話便與阿北調換崗位，新人卻嘴不饒人，質疑原po「哩甘ㄟ賽？（你行嗎？）」身形瘦小的原po當下只回他：「應該不會讓你失望！」但他形容自己就是激不得。

接下來原po便開始加快工作節奏，新人漸漸跟不上原po的速度，不但哀求「慢一點啦！」但原po只冷回：「趕工。」不論他如何要求休息或減慢速度，原po都只回要趕工，結果他藉口要上廁所，沒多久原po便接到老闆的電話，新人就這樣辭職了。原po文末表示，雖然少一人會更累，但感到特別爽快。

網友看完全文對原po教訓新人感到痛快，「我覺得你這樣太輕易放過他了，這種人就是需要多給點教訓」、「看你電爆這個光說不練的三腳貓，心裡一定痛快極了！」、「每個工作職場這種人百百款，出張嘴最會做事沒半撇」。

不過由於原po在文中貼出自己的身材照，也讓網友歪樓，大讚原po的身材，「文那麼長我都看不下去，眼睛只看的見那些腹肌」、「別管草莓了，樓主身材真是讚爆！」、「 這應該是炫耀（身材）文」。

網友也在貼文中公布自己的身材，結果引發其他人熱烈討論。圖擷自爆怨公社
網友也在貼文中公布自己的身材，結果引發其他人熱烈討論。圖擷自爆怨公社
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爆怨公社職場

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