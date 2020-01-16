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搭電梯巧遇陌生小鮮肉 媽高招搭訕女兒全程看傻眼

2020-01-16 13:25聯合新聞網 綜合報導

現代人注重個人隱私，即便住在同一個社區遇到也不一定會交談，通常都是低頭滑手機來度過時間。不過有位網友近日就分享她與媽媽在搭電梯時遇到的趣事，原來是他們回家的時候在電梯裡遇到了不認識的年輕男鄰居，沒想到媽媽直接開口與對方大方閒聊，讓她當場看傻眼。

一位網友分享自己媽媽在電梯裡搭訕小鮮肉的故事。 圖片來源／ mansion-ge...
一位網友分享自己媽媽在電梯裡搭訕小鮮肉的故事。 圖片來源／ mansion-genkilabo.jp
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一名網友近日在Dcard分享，自己和媽媽買完東西回家，剛好在電梯裡遇到一位拿著安全帽的男生，她本來沒多想，沒想到媽媽馬上跟對方搭話「是可以騎車的年紀了嗎？」，對方略顯尷尬的回應「對⋯我已經22了」，原PO媽媽再度發問「真的哦，看不出來耶！是大學畢業了嗎？」，對方也回答「對」，最後媽媽開玩笑的問「被這樣說開心嗎？」，小鮮肉則笑開懷，表示「哈哈心情有點複雜」之後就出電梯了。

對方離開後，全程在旁邊尷尬滑手機的原PO馬上追問媽媽「齁你幹嘛這樣懷疑人家啦！很尷尬欸」，沒想到媽媽一派輕鬆回應「聊幾句又沒什麼，就是這樣搭訕呀！」讓她聽完無奈表示「看來我媽在向我示範如何搭訕男生，幸好我媽剛剛沒把話題帶到我，不然我一定更尷尬」。

貼文一出引發許多網友讚嘆媽媽聊天的功力，「幸好他夠快走，不然妳媽下一步要推銷妳了」、「你爸當初就是這樣被你媽拐走的！」、「你媽果然是老司機」、「好一個尬聊搭訕」，其他人也深有同感的表示自家爸媽也做過相同的事，「長輩都很喜歡這樣尬聊！因為我爸也是然後陌生人被逗笑，他就很爽」、「我媽開口一定先叫帥哥，我都覺得他是不是學早餐店阿姨XD」、「我媽也超愛這樣跟人聊天，整個區的人大概認識一半了！」。

媽媽搭訕小鮮肉的方式讓女兒看傻眼，也引發網友熱議。 圖片來源／Dcard
媽媽搭訕小鮮肉的方式讓女兒看傻眼，也引發網友熱議。 圖片來源／Dcard
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