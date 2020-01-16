載妹到烘爐地看夜景 他驚見「老人飛走」立刻衝下山

原Po分享自己20歲時，在烘爐地遇到的奇幻故事。圖擷自 facebook 分享 facebook

網友在臉書上發文，他表示當時才20歲的自己喜歡騎車四處玩，新北市中和區烘爐地上的土地公廟夜景怡人，他去了好多次都沒出事，某次他載著心儀女子上山時，女子因身體不舒服，一行人到涼亭休息，他突然看到一個老人向他們招手，老人下秒飛走消失在他們眼裡，網友立刻衝下山直呼「後來那女生，我不追了」。

原Po在《靈異公社》上發文，這故事發生在他20歲時，那是個沒有智慧型手機的年代，因為不常去網咖，原Po經常騎車到處玩，有次他載著心儀女子，一共三台車五個人，就這樣一直往烘爐地山上騎，當時女子跟他說自己有點頭暈，想下車喘口氣，一行人就到路邊的涼亭休息。

「到了涼亭我們男生開始聊天，那女生休息一下後，頭也不暈了，狀況好一些後，也加入我們的話題開心聊著」，但是女子在聊天過程中一直望向涼亭後的大石頭，「我們問她在看什麼，她說石頭上有坐一個老人」，原Po與友人聊的正起勁，未注意女子的話。

「後來我們要離開那涼亭後，她突然跟我說『欸，那老人要站起來了，你看吶！』」，原Po什麼也沒看到，女子拍了他的肩，原Po表示「剛剛我都沒看到，妳一拍我肩膀，我...我看到了...」，此時，老人手背向外朝他們揮手，意思叫他們離開，原Po說「然後那老人就飛走了，對，飛走！」

當下，原Po載著女子飛速騎下山，他表示「至於那老人是誰？到底是什麼東西？我就不知道了，後來那女生...我不追了！」，網友看完也回應「我覺得是土地公爺爺耶」、「一掌拍通了你的任督二脈」；也有人歪樓表示「幹嘛這樣就不追」、「很多人都看不到，自己看到應該要高興才對啊」、「不得不說，烘爐地的夜景很美」。