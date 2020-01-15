ATM「只領一千」為何也要嘩啦啦數鈔？網友神解：它在炫耀啦

每到農曆年節荷包大失血時，很多人都喜歡到金融機構把舊鈔換新鈔，有些人則會貪方便直接從ATM（自動提款機）提領新鈔。不過你有發現，在ATM領鈔，不管數量多少，機器點起鈔來都是嘩啦嘩啦的嗎？

ATM取款示意圖。 圖／聯合報系資料照 分享 facebook

網友在臉書社團「爆廢公社二館」發了一張梗圖，直言「搞不懂ATM內部是什麼結構，我就領個一千塊，有必要機器數得嘩啦嘩啦的，搞得我好像很有錢似的」，引起大量網友共鳴：真的數很久！

對一般民眾來說，ATM內部真的頗神秘，否則日前也不會發生「機器回收＝存回帳戶」的誤會，於是網友們只能搞笑分析，只領一張ATM到底為什麼要瘋狂點鈔？

二、挑一張最不喜歡的給你：想從它的資產摳出錢，當然要選一張最舊最爛的。

三、鈔票們在猜拳輸的先出去：被領走就是出門流浪，所以那嘩啦嘩啦的聲音不是機器數鈔，是鈔票們在猜拳看誰先滾出家門。

四、加強民眾信心：也有網友認為，這是貼心設計的功能，免得讓其他人發現自己存款微薄……