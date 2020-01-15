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外送員釀罷工會失敗？ 網列3點原因

2020-01-15 15:39聯合新聞網 綜合報導

外送員號召罷工網友認為會失敗。示意圖非新聞當事人。 圖／聯合報系資料照片
外送員號召罷工網友認為會失敗。示意圖非新聞當事人。 圖／聯合報系資料照片
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外送平台foodpanda近日將調整薪資計算方式，卻引發外送員不滿號召集體罷工，但就有民眾認為，外送員工作沒有專業性，大家的立場也不同，且目前外送平台並非只一間，讓他喊「到底一個外送員罷什麼工啊」。

有網友在「靠北熊貓」針對近日foodpanda外送員醞釀罷工事件發文指出，「外送員的工作不是一整個小時都在勞動，只有接到單時需要騎機車去店家拿餐，然後送去客人家可能需要走個樓梯而已」，因此讓原po不解喊「到底一個外送員罷什麼工啊」，而他也說「這樣的工作內容要跟各位很喜歡講的超商店員，加油站員工比較，不覺得很好笑嗎」。

原po認為，與之前空服員罷工事件相比，外送員的工作並沒有專業性，目前工會的狀態也不夠成熟，加上罷工的人數可能只是佔一小部分，大家的想法不太一致，且外送平台並不是只有一個，對民眾來說並不會完全影響他們的生活，若外送員罷工，效果也是有限。

文章一出，有網友表示，「終於有理性的人跳出來發言了」、「真的說的很好，可取代性那麼高，下場可能是GG」，但也有人指出，「光整天的騎車風險別的行業就沒辦法比」、「騎車外送風險確實不亞於其他任何行業」，不過也有網友認為，「罷工可以也支持」、「罷工與不罷工的都互相尊重就好」。

外送員罷工

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