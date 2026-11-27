每逢選舉，各陣營總會推出競選廣告爭取選民支持，但哪一支最讓人印象深刻？近日一名網友翻出2008年總統大選前夕的競選廣告，時隔18年再度觀看，仍認為是「台灣史上最成功的競選廣告，沒有之一」。貼文吸引超過32萬次瀏覽，也勾起不少當年首投族的回憶。

原PO在Threads上以「經典懷舊」為題分享影片，指出這支廣告於2008年總統選舉前一周推出，並給予極高評價。不過，他也特別補上一句「我指的是廣告」，強調討論焦點在於競選廣告本身，而非候選人或政黨的政治表現。

影片再度受到關注，也讓當年首次擁有投票權的民眾回想起那段時光。一名網友透露，自己當年還是首投族，第一次看到廣告時「真是感動到哭出來」，原PO隨即回應「當年首投族+1」。另有網友表示，即使多年過去，這仍是自己最喜歡的競選廣告，直言「超級撼動人心」。

此外，也有人撇開政治立場，單純從廣告的感染力給予肯定，「這沒得講，不論藍綠，這個是史上最成功的催票廣告。經典。」、「配樂跟節奏都非常大氣滂薄。是有質感的宣傳影片」、「好感動、好懷念，看到這廣告我都覺得未來充滿希望」、「這廣告宣傳是台灣選舉的天花板」。