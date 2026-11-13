麥當勞「按壓式吸管盒」掀回憶殺 網笑：看過的人都30歲了

隨著環保政策的實行，不少店家已經不提供塑膠袋、免洗餐具等一次性物品，就連速食店龍頭麥當勞也不提供吸管。有網友分享一張早期麥當勞的按壓式吸管盒，還笑說「知道以前麥當勞的吸管要用按的的人，應該都已經30+了吧？」貼文一出也讓不少過來人回憶滿滿。

從原PO在Threads分享的照片看到，這個吸管盒前面有兩塊突出的金屬片，盒子上還寫著「按（PRESS）」的字樣，以及箭頭朝下的圖案，意指按壓金屬片就可以讓盒子裡的吸管跑出來。原PO打趣地說：「現在還有誰記得麥當勞的吸管是用按的？」

貼文勾起不少人的回憶，「有時候會一次出兩根」、「有時候還會卡住」、「全家人去吃的時候，按著會滑好幾根出來」、「我知道，記得是我國小的回憶」、「已經快遺忘這東西了」、「有種是半透明蓋」、「這個真的超懷念的」、「以前還在唸書的時候有印象，現在要主動要吸管還是紙吸管好麻煩」、「時代的眼淚」。

還有網友訝異地問「蛤？現在沒有了嗎？」留言區不少人透露在電影院還看得到，「麥當勞沒有，在其他地方偶爾還是可以看到，像是在西門國賓大戲院」、「電影院還有，特別喜歡按這個」、「現在威秀還有吧，印象今年有看過」。