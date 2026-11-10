全台最操新訓中心在哪？ 過來人憶血淚史：去一趟瘦10公斤

一名網友分享，堂弟因體位過輕，只需服12天補充兵役，讓他想起自己當年在成功嶺接受新兵訓練的經歷，也好奇全台各地新訓中心究竟哪裡最輕鬆、哪裡又最操？貼文曝光後，讓不少曾當兵的網友回憶起過往受訓經驗。

這名網友在PTT以「台灣哪個新訓中心最爽？」為題，指出堂弟是資工背景的宅男，因體位過輕只需服12天補充兵役，讓他不禁回想起自己在成功嶺受訓的日子，並好奇哪個新訓中心最受好評？

這名網友貼出一張梗圖，內容是台灣新訓中心傳說，包含「血濺車籠埔，淚灑關東橋，魂斷金六結，亡命成功嶺，地獄在龍泉，新中是樂園，歡樂滿仁武，官田渡假村，快樂斗煥坪，歡樂衛武營，大內是高手」等說法，藉此形容各地新訓中心不同的操練印象。

貼文一出後，最多網友點名成功嶺最地獄，紛紛表示「成功嶺單戰場跟靶場都遠到哭，如果當器材班，還要全副武裝推一堆重物過去」、「成功嶺夭壽，去一趟直接減10公斤」、「成功嶺讓我這輩子對吃的東西產生了很大的寬容與遷就」、「成功嶺，至今還是覺得不堪回首」、「成功嶺新訓我除了睡覺，衣服沒乾過」、「成功嶺走到單戰場遠到靠杯」、「成功嶺最精實」。

事實上，當兵時難免會出現焦慮情緒，不過該如何緩解呢？本站曾報導，一名男網友分享，稱自己在新訓中心快一個月了，仍然會經常想念外面的生活、家人和女友，每當晚上用手機時，聽到家人的聲音總會忍不住掉淚，求助網友緩解「當兵焦慮」的方法。

對此，過來人勸可以跟同梯多交流，回應「多跟同梯混熟，其他人都遠在天邊，要找慰藉還是身邊的人最快」、「多找幾個人不錯的鄰兵當朋友瘋狂聊天，時間很快就過了，而且退伍後工作賺錢的壓力比較大」、「偶爾可以跟旁邊的人說說話，說到底你前後左右的人都不是自願當兵的，肯定能有共鳴，哪怕是隨便聊聊」。