台北市長辯論會掀回憶殺！網挖2018年經典片段 齊推這件事最難忘

2026年台北市長候選人電視辯論會近日登場，蔣萬安在會中以1分鐘連續提出9個問題，以及沈伯洋談都市更新時提出的「陪伴」理念，都成為討論焦點。對此，一名網友看完辯論後，想起2018年台北市長候選人辯論會，當年柯文哲、丁守中、姚文智、李錫錕及吳萼洋5人的發言至今仍讓人印象深刻，尤其吳萼洋當場高歌、推廣蜂蜜檸檬的畫面，更被他形容是難忘的經典片段。

這名網友在社群平台「Threads」表示，相較於這次辯論會，自己更懷念2018年的候選人交鋒，並附上當年辯論影片，整理5名參選人在結論階段的發言。柯文哲當時提到「對的事情，做！不對的事情不要做」，李錫錕則以數學乘法，發表一段獨特論述「1要到2，但是2乘以2等於4，4乘以4等於16」，丁守中批評柯文哲反覆不定「變來變去，反覆的不一樣，變來變去、騙來騙去、騙藍騙綠」，姚文智則多次追問「柯文哲我問你，沒有回答，這些問題我拜託你回答」。

這名網友進一步說明，最令他印象深刻的，絕對是吳萼洋突然在台上唱起歌曲「人生短短幾個秋啊，不醉不罷休，東邊我的美人哪，西邊兒黃河流，來啊來個酒啊」，還藉機推廣蜂蜜檸檬，讓他哭笑不得。

貼文一出後，不少網友都表示「我朋友說那天辯論會後，他們手搖店整天在搖蜂蜜檸檬」、「好懷念！台灣史上辯論天花板」、「最讚的還是吳萼洋」、「整段沒有吳萼洋可是撐不起來的」、「那陣子都在唱人生短短幾個秋，沒想到8年過去了」、「蜂蜜檸檬還上跨年晚會」、「說真的那一年我只記得蜂蜜檸檬」、「群魔亂舞，蜂蜜檸檬還是太權威了」、「人生短短幾個秋笑爛，真的太經典了」。

2026台北市長選戰倒數25天，本站曾報導，根據「ETtoday」公布的台北市長民調，爭取連任的台北市長蔣萬安支持度為52.0%，民進黨台北市長候選人沈伯洋40.7%，蔣領先沈11.3個百分點；至於看好度部分，55.9%市民看好蔣萬安當選，39.0%看好沈伯洋當選。

另外，針對10月31日電視辯論會，90.0%受訪民眾表示看過辯論相關內容，其中看過辯論內容的民眾中，蔣萬安獲得7.3分的平均評分，高於沈伯洋的6.8分；辯論表現，認為蔣萬安說法比較可以信任的有50.1%，沈伯洋40.9%；認為蔣萬安提出的政策比較可能做得到有49.3%，沈伯洋為39.4%；認為蔣萬安對台北未來發展方向說得比較清楚的有49.7%，沈伯洋為41.5%。