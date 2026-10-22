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爸媽逼做什麼最討厭？2.9萬人爆共鳴 長大才驚覺：還好有聽話

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇發問，有哪些事是小時候被父母逼著做，當下不滿，但長大後才發現「他們是對的」，吸引不少網友熱烈討論。 圖／AI生成
一名網友好奇發問，有哪些事是小時候被父母逼著做，當下不滿，但長大後才發現「他們是對的」，吸引不少網友熱烈討論。 圖／AI生成

小時候總覺得爸媽很愛碎念，動不動就要求自己做這做那，讓人聽了相當厭煩，但長大後才發現，原來不少叮嚀都是為了自己好！一名網友近日拋出話題，詢問大家有哪些事是童年時極度抗拒，長大後才體會父母用心的經驗，意外引發共鳴，吸引超過2.9萬人按讚。

一名網友在Threads發文，詢問大家「有什麼事是小時候被爸媽逼著做，當下恨得要死，長大才發現他們是對的？」短短幾句話勾起不少人的童年回憶，網友紛紛留言，分享那些曾經讓自己痛苦不已，如今卻萬分感激的成長經驗。

其中，不少人提及生活習慣及健康觀念，網友表示「不要翹腳、筷子握好、好好刷牙要用牙線、好好記帳」、「眼睛要顧好…近視散光很麻煩…」、「多吃青菜、少喝含糖飲料、不要熬夜」，還有人列出父母的叮嚀，包括多喝水、規律運動、學會存錢及不要放縱口腹之慾等。

除了生活習慣，不少人也對小時候被逼著學英文特別有感，直呼「被丟到英文補習班，後來覺得真的有差」。一名網友回憶，國中時被送到高壓的全英文補習班，每週都要背單字、背課文，還有大量筆試、口試及罰寫，當時讀得相當痛苦，沒想到長大後卻再也不必擔心英文能力。

也有人提到理財觀念，表示「剛出社會的時候，媽媽就說要存0050了…大概是十年前了吧」。另有網友分享，媽媽從小就鼓勵他把握童年時光，「用力玩、用力嘗試」，當時覺得煩，如今反而相當感謝。

更有人分享，當年被父母逼著學會的技能，如今竟成為養家糊口的本事。一名客家米食老闆表示，小時候非常討厭被爸爸逼著做粿，爸爸卻說「你現在不喜歡你也要學，學會了至少有一技之長能養活自己」，如今才慶幸當年有學會。另一名鋼琴演奏家則分享，從小被要求每天練琴2小時，沒想到長大後真的靠著這項技能賺錢養大小孩。

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