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國道旁這一橘色裝置曾逾2000支 網友喊：登錄古蹟不能拆

聯合新聞網／ 綜合報導
隨著手機普及及緊急電話使用率降低，高公局陸續拆除部分路段的設備。聯合報系資料照
隨著手機普及及緊急電話使用率降低，高公局陸續拆除部分路段的設備。聯合報系資料照

開車行經國道時，路邊醒目的橘色柱狀設備，你還記得它的用途嗎？近日有網友發現國道旁佇立一個橘色設備，好奇發文詢問，有人開玩笑猜測是「郵筒」、「塞車時專用的點餐機」，也有人解答，這其實是過去供用路人事故或車輛故障時求助的緊急電話。

一名網友近日在臉書社團「路上觀察學院」分享，自己在國道旁看見一根橘色的柱狀設備，外殼還有電話圖案，因不清楚用途而發文詢問。貼文曝光後，不少人留言討論，有人笑說是郵筒或點餐機，也有人認出設備身分，直呼「到了要跟現代人解釋這東西的年紀了」、應該「登錄古蹟，不能拆」。

事實上，這類設備是國道路邊緊急電話，過去用路人若在國道上發生車禍、車輛故障或拋錨，可透過緊急電話向相關單位求援。高公局2017年統計，當時國道設有2000支以上的緊急電話。不過，隨著手機普及，緊急電話使用率逐年降低，加上設備維護需要成本，高公局陸續拆除部分路段的設備，隧道等有需求的地點則仍可能保留。

目前用路人在國道遇到事故或需要協助時，可使用手機撥打110報案，或撥打1968客服專線尋求協助。民眾也可使用高公局「高速公路1968」APP，透過首頁的「1968客服」或「警政報案」功能通報；其中警政報案功能可利用手機定位，協助聯繫所在地的公路警察大隊。若在國道發生事故，應先注意自身安全，並依現場狀況及相關指示求援。

國道 古蹟 塞車

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