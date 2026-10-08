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什麼味道能勾起童年回憶？網點名「香香豆、明星花露水」 最多人懷念這1味

聯合新聞網／ 綜合報導
每個人心中都有屬於自己懷念的味道，只要一聞到就會想起往日回憶。 圖／ingimage
每個人心中都有屬於自己懷念的味道，只要一聞到就會想起往日回憶。 圖／ingimage

生活中充滿著各種不同味道，有些味道會讓我們記憶深刻，永難忘懷。有網友好奇聞到什麼味道會讓人瞬間回到小時候，貼文引起熱議，當中最多人提到的就是香香豆、明星花露水和燒柴燒稻草的味道。

有網友在臉書「我是懷舊人」發文，想問大家生活中有沒有哪一種味道，只要一聞到就會立刻瞬間把你拉回到小時候的某個特定畫面？貼文一出立刻引起熱烈討論，「鈔票！尤其是從紅包裡剛拿出來的，記得以前的鈔票都有一股很難形容的『錢味』，是現在鈔票沒有的」、「傳統三明治，就想到媽媽牽著我的小手，走進麵包店，帶我上小學」、「樟腦丸，舊衣櫥味道」、「小時侯家後面有位伯伯每天都會在院子曬雞屎，聞著聞著就成了記憶中懷念的味道」、「聖誕卡片上的香味，但現在的卡片上都沒香味了」

其中有不少人點名香香豆和明星花露水，「香香豆的味道，會讓我想起小學時」、「鉛筆盒內的芳香豆，80年代出生的味道」、「小時候的香水豆」、「放在鉛筆盒裡的香香豆，會讓我瞬間想起小學的教室」、「廁所花露水的味道」、「阿嬤會用明星花露水，阿嬤不在了，所以我買一瓶來想念阿嬤」、「明星花露水，懷念老家時就買一罐來噴一下，腦中或浮現阿嬤房間的樣子」。

而更多人懷念的則是燒柴、燒稻草的味道，「燒稻草濃煙的味道，那會讓我想起小時候稻田收割後，稻草曬乾之後焚燒稻草的景象」、「聞到燒柴的味道，會想到以前阿嬤家燒柴煮熱水洗澡」、「下午如果有聞到燒稻草的味道，會想起小時候阿嬤在燒熱水」、「燒木頭的味道，小時候住在三合院，都要出去撿木頭回家燒，才有熱水洗澡」。

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