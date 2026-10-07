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麥當勞遊樂區去哪了？39年店內變化曝光 網掀童年回憶：回不去了

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友分享麥當勞從1987年至2026年的店內設施變化，讓原PO忍不住感嘆，「回不去了」。美聯社
有網友分享麥當勞從1987年至2026年的店內設施變化，讓原PO忍不住感嘆，「回不去了」。美聯社

麥當勞是不少人的童年回憶，隨著時代變遷，店內裝潢與設施也不斷改變。有網友分享麥當勞從1987年至2026年的店內變化，從早期設有大型兒童遊樂區，到如今改以自助點餐機、一般用餐空間為主，讓原PO忍不住感嘆，「回不去了」。

一名網友在Dcard「心情版」發文，貼出1987年、1997年、2007年及2026年不同時期的麥當勞店內設施。從照片可見，早期部分門市設有戶外遊樂設施與用餐區，之後逐漸轉為室內遊樂區，甚至將兒童遊戲空間與一般用餐區分開；到了現在，門市多了自助點餐機，過去常見的遊樂設施卻已難尋蹤跡。

原PO看到今昔差異後感嘆，「懷念以前放學去麥當勞玩的時光」，貼文也勾起不少網友童年回憶。

不少人表示，以前到麥當勞除了吃漢堡、薯條，最期待的就是溜滑梯、球池及兒童遊樂區，甚至還有人曾在麥當勞舉辦生日派對，「那邊就算是第一次見的小朋友，都可以馬上玩在一起」、「以前麥當勞對我來說是期中考、月考考很好才能有的獎勵」。

也有網友笑稱，現在不只遊樂設施消失，連過去常出現在門市的麥當勞叔叔也愈來愈少見，「快樂兒童餐買不到快樂」。

至於兒童遊樂區為何逐漸消失，有網友認為與少子化、消費客群改變及門市空間利用有關。相較過去強調家庭與兒童客群，如今成年人、外帶及外送需求增加，遊樂區不僅占用空間，也需要額外清潔與管理，因此部分門市選擇改放座位或其他設備。

另外，也有人提到台灣過去曾發生兒童在麥當勞遊戲區受傷後衍生高額求償的事件，認為可能讓業者更加重視遊樂設施的安全及管理成本；加上疫情期間公共遊戲空間受到限制，使兒童遊樂區進一步減少。

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