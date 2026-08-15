鬼月「陰陽眼」更恐怖？他好奇農曆七月怎生活 過來人揭真相

正值農曆七月，不少人對「好兄弟」相關話題格外敏感。一名網友好奇，若擁有俗稱「陰陽眼」的能力，平時就能看見一般人看不到的存在，到了鬼月是否會因相關話題更加恐懼？貼文曝光後，立刻引發網友熱烈討論。

這名網友在社群平台「Threads」表示，有陰陽眼的人，可以形容一下祂們平常都在做什麼嗎？也進一步詢問，如果每天都看的到，在農曆七月要怎麼生活？是否會更加恐懼？

貼文一出後，不少網友都表示「每天看都習慣了，農曆七月怎麼會怕」、「其實都一樣，只是顏色會灰淡一點」、「平常看待，就不會感到恐懼了， 大部分的鬼也只是路過，只是拜拜不要亂說話冒犯到他們就好」、「心存善念、互相尊重，其實就沒什麼害怕的」、「你害怕的鬼，都是別人朝思暮想的人」。

此外，也有網友分享自身經驗，回應「平常都在路燈下面發呆，等你騎車經過再跳上你的車」、「我店門口天天都有一個頭落地死掉，灰色透明的腦漿好像特別的煙花呀」、「海邊、樹下、公廁都很多，尤其空屋暗處」、「平常街上很多」、「看得到都不可怕，就怕看不到，還蹲在我房間門口，兩眼一直看著我，要我幫祂辦事情」。

事實上，農曆七月十五日是中元節，家家戶戶都會準備供品來普渡祭祀好兄弟。本站曾報導，命理師小孟老師表示，自己每年在農曆七月時絕對不會普渡拜拜，原因是「拜的不是自己祖先」，而是外面的「好兄弟」，普渡拜拜等於是開門邀請那些靈進來。此外，供品常放在戶外豔陽底下容易腐敗，若吃下肚容易對身體有影響。

對於多數人普渡完還會燒紙錢，小孟老師也認為紙錢燒越多，容易被「好兄弟」看上，搞不好隔年還會再來找紙錢燒最多的住戶或店家，因此自己在中元節不僅不會拜拜，也不會吃祭拜後的供品和燒紙錢，更不會去宮廟。

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