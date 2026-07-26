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陪伴幾代人長大！台灣森永鐵盒水果糖走入歷史 網哀：童年回憶沒了

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣森永公司製造的鐵盒裝水果糖。 圖擷自台灣森永製菓股份有限公司粉專
台灣森永公司製造的鐵盒裝水果糖。 圖擷自台灣森永製菓股份有限公司粉專

懷舊的零食不僅僅代表著一種口味，更承載著許多人童年的珍貴記憶與成長點滴。當那些從小吃到大的經典包裝與味道逐漸因現實考量走入歷史，往往會引發大眾對於歲月流逝的無限感嘆與不捨。有網友在Threads發文感嘆，台灣森永公司製造的鐵盒裝水果糖已經停產，直呼「賣完後就真的沒了」。

原PO指出，停賣的主要原因是鐵盒成本過高導致虧本，對此他直呼以後台灣再也看不到動畫電影《螢火蟲之墓》的同款水果糖。此外，他也特別補充，位於台北捷運奇岩站旁的森永福利社有固定的日期與時間舉辦特賣會，這次活動是滿千送牛奶糖造型袋子或毛巾。

貼文引發網友熱烈討論，針對「停產與經典包裝」，有人澄清「螢火蟲之墓跟森永是不同牌子」、「螢火蟲之墓的已經停產很久了，那時候我有特別買一罐回來收藏」；也有網友表示「剛剛在雜貨店翻到，阿姨也說停產了，賣得不好」。

其他網友也回憶表示，「小時候力氣不夠，鐵蓋沒蓋緊，結果濕氣跑進去罐子裡，糖果全部黏成超大一坨，根本拿不出來，哭死」、「小時候都把糖倒出來或給別人吃，只留鐵盒，那些口味有點衝擊」、「巧克力口味超級噁」、「以前都挑白色的吃」。

根據販售該水果糖的商城說明，經典的黃罐「多樂福水果糖180g」包含薄荷、巧克力及多種水果香甜，共有六種形狀與七種口味；而白罐「多樂福水果糖(台灣特產水果)180g」則精選百香果、芒果、荔枝、芭樂和水蜜桃五種台灣水果。而如今這些經典的鐵罐包裝，都將成為民眾回味與收藏的歷史。

水果 台灣

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