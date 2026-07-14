清玉曾靠「翡翠檸檬」紅遍全台！他問為何跌落神壇？網曝2關鍵

曾靠著「黃金比例」翡翠檸檬打響知名度的手搖飲品牌「清玉」，過去一度掀起排隊熱潮，更以快速展店的方式席捲各地。不過，隨著時間推移，不少門市陸續歇業，昔日街頭隨處可見的招牌，如今卻變得相當少見，也讓網友好奇，清玉究竟是如何從高峰跌落？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「清玉是怎麼跌落神壇的？」為題，指出清玉全盛時期曾擁有大量分店，甚至是不少人心中的手搖飲首選，但如今營業門市已大幅減少。他也提出疑問，清玉沒落是否與招牌飲品太甜、無法調整甜度，或是服務態度、產品種類不足等因素造成？

貼文一出後，不少網友都表示「我覺得它當初的錯誤之一是強調黃金比例，甜到爆，違反健康潮流」、「太甜了，撐不久」、「黃金比例的規則太硬」、「那時跟風買過一次，就太甜」、「人家要調甜度還不給調，會一直跳針黃金比例最好喝」、「17個方糖」、「聽說很甜，所以我一次都沒買過」。

不過，也有網友回應「好喝，但等太久真的很不爽」、「太慢了啦，誰受得了」、「動作慢累積客人等待的畫面」、「我買只有2個人排，等超久」、「龜速，即使只有一組客人，也是最快18分鐘後才開始做」、「不錯喝，只是懶得排隊受氣」、「壓出餐速度很蠢，自以為聰明」、「排隊排到失智，誰買飲料降溫還要先排隊熱死自己啊」。

而台灣美食連鎖店、手搖飲店林立，推陳出新已是常態。本站曾報導，一名網友分享，各式美食、飲料店擴展迅速，曾經一度到處都看得到分店，但有些店家沒多久就消失了，好奇問「台灣最曇花一現的連鎖店是哪一個？」。

貼文引發熱議，網友紛紛點名「清玉、一芳」兩家曾紅極一時的知名連鎖店，「清玉莫名被黑掉」、「最可憐的是清玉，一個黃金比例讓店倒光」，「清玉明明不錯喝，那時候就有人帶風向很甜笑死」、「清玉是得罪媒體，加盟店沒管理好，媒體就開始用一杯相當10幾顆方糖去攻擊」。至於「一芳」，有網友感嘆「一芳就真的死透了」、「當初一芳的水果茶多夯阿，客戶都指定要請他們喝」、「一芳最冤吧，被XX班搞到倒」。