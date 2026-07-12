大掃除挖出「傳家黑金」 網驚喊千萬不能丟：會被媽媽追殺

大掃除常能挖出意想不到的寶藏，一名網友在颱風天放慢步調整理家務，竟意外翻出媽媽珍藏已久的「黑蘿蔔乾」。貼文一出，吸引超過15萬次瀏覽，大批吃貨網友紛紛驚喊「千萬不能丟！」

該名網友在Threads上發文分享，趁著颱風天放假大掃除，執行「毫不猶豫丟掉用不到物品」的斷捨離原則。不過，他在整理過程中，竟翻出一桶媽媽傳承給他、外觀烏黑發亮的「96年黑蘿蔔乾」，並好奇詢問專業人士該如何料理。

由於原PO在文中同時談及「丟東西的爽快感」，讓大批網友第一時間誤以為他要把這桶珍貴的黑蘿蔔乾給扔了。原PO隨後緊急澄清，強調這是上一輩傳承下來的浪漫愛心，絕對捨不得丟，這才讓飽受驚嚇的網友們鬆一口氣，笑稱：「要是真丟了，媽媽連夜拿著棍子都會衝去追殺你！」

對於這桶存放已久的黑蘿蔔乾，網友熱情建議：「拿個兩三條洗乾淨，跟雞肉一起燉湯，快好時放點薑絲，湯頭爆炸好喝甘甜！」也有人指出其高昂的市場價值，曾看過一斤喊價高達1200元，直言「這是不好貶值的抗通膨傳家寶，有錢人家還不想賣。」更有網友感嘆，老一輩在過去沒有冰箱的年代，運用智慧延長食材壽命，令人由衷佩服。

據《報時光》報導，菜脯（蘿蔔乾）是一道傳統醃漬食品，過去每到白蘿蔔盛盛產的季節，不少人家的媽媽與祖母們便會忙進忙出，將新鮮白蘿蔔以粗鹽反覆醃製、脫水，再鋪曬在冬陽下風乾，讓時間與陽光慢慢轉化出獨特的風味。

完成後的菜脯乾，會被婆婆媽媽們細心收藏在玻璃瓶或陶甕中，成為家中四季皆宜的珍藏食材，隨時可以拿來煎成菜脯蛋、加入湯品中提味，鹹香甘甜的滋味總能輕易喚醒記憶中的家常飯香，更是承載著世代相傳的生活與情感。由於菜脯含有豐富的細質纖維，可幫助消化、整腸健胃，特別是在冬季乾冷的日子裡，更有清熱化痰之功效。剛剛醃漬完成的菜脯條略帶鹹味呈土黃色，但若是妥善保存、經年累月，便會由土黃色幻化成黑色的「老菜脯」。

烏黑油亮的陳年菜脯更是老一輩眼中的民俗醫療聖品，相傳具有可增強免疫力、開脾與防便秘的功效，可加水燉肉煮湯食用，或沖泡菜脯茶，各有不同的療效，因而有著「台灣黑人蔘」的美名。