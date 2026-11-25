「反攻大陸」不是口號！1960 年代蔣中正秘密成立國光作業室，200 多名官兵籌劃 11 年
2005 年國防部出書公布「國光計畫」相關口述歷史，外界首次得知，1960 年代蔣中正總統曾經進行反攻大陸的作戰計畫，預計動員 50 個師的龐大兵力投入戰場，為此成立「國光作業室」，集合陸海空三軍的兩百餘位官兵從事參謀作業。
由於當時中國大陸的情勢變化，蔣中正總統認為有利我方，於是親自指導國軍研究自力反攻大陸的計畫，稱為「國光計畫」。1961 年秘密成立的國光作業室，下轄陸軍的「陸光」、海軍的「光明」、空軍的「擎天」等三個作業室，擬訂「敵前登陸」、「敵後特戰」、「敵前襲擊」、「乘勢反攻」、「應援抗暴」等五類共 26 項作戰計畫，以及 214 個參謀研究案，並向蔣總統提報的研究案多達 97 次。
國光計畫的反攻大陸目標，首先是登陸廣東省汕頭建立灘頭堡，再與金門的國軍部隊合力攻佔廈門，確立佔領福建沿海地區以後，透過以戰養戰的方式就地補給，率領大軍進入內陸省分。
然而國光計畫的推展，面臨重重困難。首先是美國的反對，因為美軍不願意捲入另一場消耗眾多人力物力的大戰。其次，1965 年我方接連遭遇八六海戰與烏坵海戰的挫敗，國軍官兵傷亡慘重，讓老蔣明白反攻大陸的困難，而且難以獲得國際社會的支持，遂縮減國光作業室的規模，最後在 1972 年裁撤併入國防部作戰次長室。
民國 50 年
反攻大陸計畫 塵封半世紀曝光
國光計畫 10 年 秘密動員 207 菁英 原本蔣中正研擬挑釁中共開戰 桃園模擬登陸演習 數十人溺斃 54 年預備反攻 近 200 名官兵殉難 8 月海戰慘敗 計畫縮減終至裁撤
2006-03-26/聯合晚報/1版/要聞
【記者高凌雲/台北報導】
國光計畫10年 秘密動員207菁英
國防部公開塵封近半世紀的最高機密「國光計畫」，民國50年4月1日，軍方在偏僻的台北縣三峽地區成立「國光作業室」，動員三軍207位菁英秘密研擬對大陸進行軍事反攻的作戰計畫，歷經10年，終因客觀形勢不利，完成的26項作戰計畫從此靜靜地躺在軍方保密櫃裡。
國防部訪談17位參與國光計畫退役將領，編寫完成國光計畫口述歷史，公布反攻大陸秘辛。外界也首次得知，反攻大陸居然是透過挑釁中共開戰揭開序幕。
原本蔣中正研擬挑釁中共開戰
民國52年5月2日，蔣中正總統提出開戰指導，親自指示參謀研擬如何砲擊中共3到4天後，誘發中共砲戰，我方再向世界宣布中共挑釁，作為我行動藉口，接著是空軍反制作戰，數日後展開登陸戰。但蔣中正的指示在5月30日被國防部參謀推翻，經常被人評為乾綱獨斷的蔣中正，卻採納了參謀意見。
民國50年，軍方成立國光作業室，由朱元琮中將擔任主任，正式展開擬定反攻大陸的作戰計畫。國光計畫之前，曾經進行規模較小的凱旋計畫、中興計畫，都不如國光計畫具體與範圍廣泛。為了掩護國光計畫，軍方另外在台北縣新店碧潭成立「巨光計畫室」，研擬與美軍進行聯盟反攻作戰，藉以隱瞞美方我方預備進攻大陸的軍事意圖。
桃園模擬登陸演習 數十人溺斃
國光作業室下轄陸光（陸軍）、光明（海軍）、擎天（空軍）三個作業室。陸光下轄光華（登陸作戰）、成功（華南戰區）兩作業室。光明下轄啟明（63特遣隊）、曙明（64特遣隊）兩作業室。擎天下轄九霄（作戰司令部）、大勇（空降特遣）兩作業室，動員三軍菁英207人。
國光計畫含敵前登陸、敵後特戰、敵前襲擊、乘勢反攻、應援抗暴等五類26項作戰計畫，所有計畫都策畫到師的任務層級。民國54年6月24日左營桃子園外海實施模擬登陸演習，5輛LVT被浪打翻，造成數十人殉職，是國光計畫演習中傷亡最大的一次。
54年預備反攻 近200名官兵殉難
國光案在民國54年達到高潮，6月17日，蔣中正在陸軍官校召集國軍基層以上幹部，以官校歷史檢討會為名義進行精神講話，預備發動反攻，所有幹部都已預留遺囑，軍方同時選擇最適合登陸戰發起的D日。
8月6日，海軍劍門、章江軍艦執行海嘯一號任務，運送特戰人員，偵測大陸沿海我方實施國光計畫所需情報，遭中共魚雷艇伏擊沉沒，殉難官兵近200人，11月14日，一艘海軍永字號在烏坵被共軍擊沉。
8月海戰慘敗 計畫縮減終至裁撤
慘敗的海戰，讓蔣中正理解到喪失制海優勢，發動登陸戰至為困難，從此國光計畫規模逐年縮減。民國60年代後，國際局勢丕變，我國退出聯合國，反攻大陸難獲國際認同，民國61年7月20日裁撤併入國防部作戰次長室，至此，反攻大陸成為絕響。
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