2005 年國防部出書公布「國光計畫」相關口述歷史，外界首次得知，1960 年代蔣中正總統曾經進行反攻大陸的作戰計畫，預計動員 50 個師的龐大兵力投入戰場，為此成立「國光作業室」，集合陸海空三軍的兩百餘位官兵從事參謀作業。

由於當時中國大陸的情勢變化，蔣中正總統認為有利我方，於是親自指導國軍研究自力反攻大陸的計畫，稱為「國光計畫」。1961 年秘密成立的國光作業室，下轄陸軍的「陸光」、海軍的「光明」、空軍的「擎天」等三個作業室，擬訂「敵前登陸」、「敵後特戰」、「敵前襲擊」、「乘勢反攻」、「應援抗暴」等五類共 26 項作戰計畫，以及 214 個參謀研究案，並向蔣總統提報的研究案多達 97 次。

國光計畫的反攻大陸目標，首先是登陸廣東省汕頭建立灘頭堡，再與金門的國軍部隊合力攻佔廈門，確立佔領福建沿海地區以後，透過以戰養戰的方式就地補給，率領大軍進入內陸省分。

然而國光計畫的推展，面臨重重困難。首先是美國的反對，因為美軍不願意捲入另一場消耗眾多人力物力的大戰。其次，1965 年我方接連遭遇八六海戰與烏坵海戰的挫敗，國軍官兵傷亡慘重，讓老蔣明白反攻大陸的困難，而且難以獲得國際社會的支持，遂縮減國光作業室的規模，最後在 1972 年裁撤併入國防部作戰次長室。