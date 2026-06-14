戰鬥陀螺、電子雞、彈珠超人…超懷舊十大玩具

童年回憶殺來襲

還記得下課衝去操場尬陀螺、拿著卡牌找同學決鬥，或是守著電子雞深怕牠餓肚子的日子嗎？隨著懷舊風潮席捲社群，不少經典玩具再度成為網友熱議焦點。《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點近一年（2025/6/10～2026/6/9）網路討論度最高的十大懷舊玩具，究竟哪些玩具成功勾起大家的童年回憶？冠軍是哪一款玩具，你猜到了嗎？一起來看看排行榜。

No.10 戳戳樂

網路聲量：5,965筆

最紅年份：1980年代至今

特色：以紙板覆蓋獎品編號或獎品，玩家透過戳破紙板獲得隨機禮物。

示意圖／Gemini

「再戳一次！」是不少人童年的共同記憶。戳戳樂通常出現在夜市、園遊會或廟會活動中，看似簡單的紙板背後藏著各種驚喜獎品，從糖果、文具到玩具都有可能出現。雖然玩法簡單，但充滿未知感與期待感，讓許多網友至今仍對戳開紙板那一刻的興奮感念念不忘。

《網路溫度計》近一年的觀察發現，「戳戳樂」已從傳統柑仔店的零食遊戲，轉型為節慶「儀式感」的核心載體。數據顯示，每逢12月聖誕季或農曆新年，聲量便會出現顯著高峰。網友討論高度集中在「聖誕倒數月曆（降臨曆）」與「新春紅包戳戳樂」。對於現代消費者而言，戳戳樂不再只是為了獎品，更多是享受「每日一戳」的期待感與驚喜。特別是在2025年底，各大品牌（如ACE軟糖、德國Hape等）推出的主題降臨曆，將戳戳樂與食玩、益智玩具結合，成功吸引家長族群的目光，有家長分享「聖誕倒數月曆真的很有儀式感，小孩每天起床第一件事就是去戳一格。」也有網友表示「這種復古戳戳樂真的是童年回憶，現在帶小孩玩覺得很有意義。」「喜歡這種未知的驚喜感，比直接買禮物還有趣。」

No.9 彈珠超人

網路聲量：6,220筆

最紅年份：1997年至2002年

特色：玩家利用機體發射彈珠進行對戰，不同角色擁有專屬機體與性能設定。當年掀起改裝熱潮，許多玩家會更換零件提升射擊威力與準確度。

翻攝官網／森森文具玩具批發官網

改編自漫畫與動畫作品，彈珠超人以發射彈珠對戰為核心玩法，不同機體擁有各自特色與性能，玩家還能透過改裝提升戰力。隨著動畫播出掀起熱潮，不少人家中都收藏過屬於自己的專屬機體，也成為90年代極具代表性的玩具之一。

本次分析區間，「彈珠超人」的討論熱度與「戰鬥陀螺」的翻紅緊密相連，網友將其視為「童年玩具文藝復興」的下一波指標。隨著七、八年級生步入社會並擁有經濟能力，這群「大男孩」開始尋求修復童年遺憾的機會。社群平台上頻繁出現「繼戰鬥陀螺後，下一個會是彈珠超人嗎？」的討論，反映出市場對於經典IP重啟的強烈渴望。這種情緒不僅是單純的懷舊，更演變成一種社群共識，網友透過分享舊有機體照片、回憶動畫招式，成功在Threads與PTT等平台營造出「彈珠超人即將回歸」的預期心理。網友討論「現在是以大人玩具形式回來，不會被法規綁住威力，這才對味！」「看到戰鬥鳳凰號復刻，我的錢包已經準備好被收割了」、「小時候沒錢買，現在長大直接包套，這就是大人的力量。」

No.8 溜溜球

網路聲量：8,695筆

最紅年份：1998年至2001年

特色：各種花式技巧成為學生間熱門話題。從基礎招式到高難度特技，都吸引許多人苦練，下課時間經常可見同學互相比拚技巧。

從基礎的上下收放，到進階的「遛狗」、「繞世界」，溜溜球曾在校園掀起一股全民挑戰熱潮。2025年底至2026年初，台灣社群掀起一股強烈的「童玩文藝復興」風潮。除了彈珠超人有高討論度，溜溜球因其高度的技術門檻與視覺張力，被視為潛力標的。

2025年8月於捷克布拉格舉行的「世界溜溜球大賽（WYYC）」是年度聲量最高峰。台灣知名表演藝術家楊元慶與其子楊硯組隊參加雙人賽，透過社群直播與感人的父子參賽紀事，吸引大量非玩家族群關注。此外，台灣選手鍾承勳奪下台灣溜溜球大賽第十冠、日本選手三浦元（Hajime Miura）拿下第八座世界冠軍的藝術級表演，也在網路以短影音形式瘋傳。這些高水準的競技影片改變了公眾對溜溜球「只是玩具」的刻板印象，將其提升至「技術運動」與「表演藝術」的高度。網友留言「溜溜球是理論上限最高的童玩，看世界冠軍表演根本是藝術。」「比起滑手機，玩溜溜球更能訓練專注力，現在的小孩很需要。」

No.7 任天堂紅白機

網路聲量：13,895筆

最紅年份：1985年至1995年

特色：被視為家用遊戲主機的經典代表，誕生許多至今仍具影響力的遊戲IP。

對於目前社會的中堅份子（35-50歲）而言，紅白機是他們接觸數位娛樂的起點。在經濟起飛的背景下，它是家庭富裕與快樂的象徵。這種強烈的情感連結，使得任何關於紅白機的復刻、音樂或討論，都能輕易觸發「懷舊經濟」。

它作為許多人接觸電玩的起點，任天堂紅白機堪稱遊戲主機界的傳奇。從《超級瑪利歐兄弟》、《魂斗羅》到《熱血系列》，陪伴無數玩家度過童年時光。雖然畫面與現今遊戲相比相當簡單，但其開創性的遊戲體驗與滿滿回憶，至今仍讓許多玩家津津樂道。

網友回想當年玩紅白機的情況時提到：「那時候遊戲卡帶一定要先吹一吹再插進去，現在回想，真的是最純粹快樂的時光！」「紅白機的音樂真的經典，到現在《迷宮組曲》的旋律我還會哼。」

No.6 電子雞

網路聲量：31,009筆

當紅年份：1997年至2000年

特色：玩家必須照顧虛擬寵物的飲食、清潔與健康狀況，被譽為最早的數位養成遊戲之一。因需隨時照顧寵物，不少學生甚至偷偷帶到學校，引發一波電子寵物熱潮。

翻攝／誠品線上、維基百科

電子雞堪稱最早期的「數位寵物」。玩家需要定時餵食、清理與照顧角色，一旦疏忽還可能讓寵物生病甚至離世。當年許多學生偷偷帶到學校照顧，甚至半夜起床餵食，成為不少人共同的青春回憶。

近年來，電子雞已不再僅是單純的電子玩具，而是成功轉型為時尚穿搭的一部分。透過與UNIQLO、CASETiFY以及韓國女團BLACKPINK的跨界聯名，電子雞的視覺元素被大量應用在T-shirt、手機殼與吊飾上。數據顯示，2026年1月UNIQLO聯名款上市及2026年5月的特價活動引發了大量社群討論，網友紛紛曬出將電子雞掛在包包上的穿搭照。這種「配件化」的策略成功吸引了原本對養成遊戲興趣缺缺的年輕族群，讓電子雞成為展現個人風格的復古符號，討論熱度從玩具圈擴散至潮流與穿搭社群。

2026年5月中旬，社群平台Threads上出現了一則極具影響力的討論：網友將電子雞經典角色「麻美吉（Mametchi）」與明太祖「朱元璋」的畫像進行對比，稱其長相神似。這一奇特的聯想迅速在網路上炸開，引發大量二次創作與迷因傳播。有網友說：「我要瘋掉了我養了一堆朱元璋」、「你好，我是朱元璋，我被封印在電子蛋中，只能吃飯和拉屎，快救救我。」也因該篇貼文，電子雞在非玩家群體中獲得了極高的曝光度，其將一個日本IP與歷史文化幽默結合，成為該年度最具代表性的社群事件。

No.5 四驅車

網路聲量：31,546筆

最紅年份：1996年至2002年

特色：受《爆走兄弟Let's&Go!!》帶動，掀起全台改車與競速風潮。玩家研究馬達、齒輪、輪胎與配重等配置，希望讓車輛在賽道中跑出最佳成績，也培養不少孩子對機械結構的興趣。

翻攝FB／含羞草

本年度四驅車聲量的最高峰出現在2026年春節期間，由知名網紅「草爺」發起的「第一屆神行盃國際四驅車大賽」。這場賽事最獨特之處在於將賽道鋪設於桃園護國宮廟埕，長達5000公尺的軌道穿梭於登殿階梯、龍柱與石獅之間，甚至在天公爐前設置「轉換道」，象徵神明加持與轉運。

這種將傳統信仰與現代競技結合的創意，成功打破了四驅車僅是「小眾玩具」的刻板印象。活動導入電競級直播模式，吸引了大量親子家庭與專業玩家參與，讓「四驅車鑽轎底」成為年度社群熱議話題。這不僅是一場比賽，更是一次成功的文化輸出，將四驅車提升至全民參與的嘉年華等級，帶動了全台四驅車店的走訪熱潮與新手入坑潮。

觀察網路聲量顯示，四驅車正經歷從單純玩具轉向「技術性運動」的過程。資深玩家開始強調CNC底盤切削、馬達繞線、空氣動力系統等高技術門檻，並透過社群平台公開設定，降低新手退坑率。網紅與藝人的加入，帶動了「大人也要玩玩具」的風氣，強調這是一種「男人的浪漫」。網友分享「這根本是《爆走兄弟》真實版吧！草爺砸7位數把四驅車開進廟裡太狂了。」「小時候沒錢改車，現在長大有能力了，買全套軌道回家當四驅鬥士圓夢！」

No.4 彈珠檯

網路聲量：41,940筆

最紅年份：1970年代至1990年代

特色：透過彈珠撞擊障礙物累積分數或贏取獎品，是許多人放學後或逛夜市時必玩的遊戲。簡單卻充滿挑戰性，兼具技巧與運氣成分，至今仍能在部分夜市看見其身影。

讀者提供

彈珠台不僅是1981-1985年出生世代（七年級生）在柑仔店報到的共同記憶，更在現代轉化為家長與孩子間的互動橋樑。數據顯示，許多網友分享帶孩子去夜市或老街打彈珠的經驗，將其視為一種「純粹快樂」的傳承。這種情感連結讓彈珠台超越了單純的遊戲機台，成為一種文化符號。在社群平台如Threads上，關於「小時候1元打彈珠中青箭口香糖」的討論往往能引發大量共鳴，顯示出彈珠台在台灣社會中具有極強的情感黏著度，是少數能讓不同年齡層產生共同話題的懷舊童玩。

網友說：「簡單的小遊戲，卻是一整個世代最單純快樂的回憶。」「1元打彈珠中到青箭口香糖，那種快樂現在的小孩不懂。」

No.3 寶可夢卡牌

網路聲量：103,566筆

最紅年份：1999年至今（2020年後再度爆紅）

特色：結合收藏與對戰玩法，從兒童玩具逐漸發展成全球性的競技卡牌遊戲。近年因稀有卡價格飆升、明星收藏及國際賽事等話題，吸引新舊玩家重新投入。

翻攝官網／寶可夢集換式卡牌遊戲官方主頁「訓練家網站」in 台灣

寶可夢卡牌近年不僅是收藏品，更成為熱門競技遊戲。從早期交換卡片、收集稀有角色，到如今全球賽事蓬勃發展，始終擁有穩定人氣。

從2025年9月的《Mega Evolution》擴充包開始，寶可夢卡牌（PTCG）社群聲量顯著攀升，玩家對於Mega噴火龍、Mega耿鬼等經典強力卡牌重返賽場表現出極高期待。進入2026年，隨著30週年紀念（2026年9月）的腳步接近，官方釋出全新稀有度「Futuristic Rare」的消息，引發收藏家的高度關注。討論焦點不僅在於新卡牌的戰鬥強度，更在於其作為30週年里程碑的收藏價值。

數據顯示，「鑑定」、「PSA（的鑑定品牌）」、「含金量」等關鍵字頻繁出現，反映出寶可夢卡已從單純的遊戲轉向「金融資產化」。網友熱衷於討論將卡牌送往PSA鑑定以獲取高等級評分，並藉此翻倍轉售。然而，這種高度投資化的傾向也帶來負面影響，包括「黃牛掃貨」、「卡牌店劫案」以及「秤重挑包」等爭議事件頻傳。特別是在2026年初，紐約與香港等地相繼發生卡牌店搶案，價值數萬美金的稀有噴火龍卡遭竊，引發社會對卡牌市場安全與炒作過度的集體憂慮。就有網友分享「把全家送的皮卡丘特典卡賣到美國，每筆賺4至5000元，最得意的投資。」

No.2 遊戲王卡牌

網路聲量：134,874筆

最紅年份：2000年至2005年

特色：動畫熱播帶動卡牌對戰熱潮，「決鬥」文化深植許多玩家記憶。除了收集經典卡片外，也需要透過策略組牌與實戰技巧取勝。

「我的回合，抽牌！」是無數玩家最熟悉的經典台詞。受到動畫帶動，遊戲王卡牌在台灣曾掀起龐大對戰熱潮，學生們下課圍成一圈決鬥的畫面至今令人印象深刻。從青眼白龍、黑魔導到神之卡系列，許多經典卡片如今仍是玩家心中的夢幻逸品。

透過「全球限量編號卡」與「超框包」的推出，遊戲王成功將產品從「玩具」升級為「收藏資產」。這種策略精準擊中了高淨值收藏家與投資客的心理，讓「開包」變成了一種高風險、高回報的博弈行為，進而在社群媒體上引發極大的開箱流量。

這個上市超過20年，至今仍在持續進化的策略卡片遊戲，如果也成功數位化轉型。 《Master Duel》就是一款全面的數位卡牌遊戲，解決了實體卡牌昂貴、規則複雜、難以找對手的痛點。透過精美的召喚動畫與自動化的規則處理，大幅降低了入坑門檻。當數位玩家基數擴大後，自然會產生對實體卡牌的嚮往，形成強大的社群黏著度。

透過不斷復刻與強化初代經典怪獸（如青眼白龍），老玩家為了情懷買單；而現代化的競技環境與聯名活動（如怪物彈珠、VTuber合作），則讓新玩家感受到這是一個充滿活力的現代遊戲，而非過時的古董，讓遊戲王成功地連結「30歲的爸爸」與「10歲的兒子」。網友表示「遊戲王是我童年最完美的記憶」、「靈使的新動畫卡圖故事太香了，這錢我掏還不行嗎？」

No.1 戰鬥陀螺

網路聲量：389,549筆

最紅年份：2001年至2004年、2023年至今

特色：透過發射器讓陀螺高速旋轉，在競技盤中展開對戰。除了比拚旋轉時間，還講究攻擊、防禦與持久力等性能配置，因此衍生出改裝文化。

讀者提供

受到動畫《戰鬥陀螺》帶動，「3、2、1，GO SHOOT！」成為許多人的共同記憶。近年隨著新系列推出及國際賽事發展，戰鬥陀螺再度掀起收藏、改裝與競技熱潮，不少家長甚至帶著孩子一起參與對戰，展現跨世代魅力。

戰鬥陀螺在這一年的走紅，很大程度歸功於「情懷」與「迷因」的雙重驅動。網路上出現大量「大人欺負小孩」的趣味內容，成年玩家以「大人的財力」購買最強裝備對戰小朋友，形成強烈反差。同時，政治人物如台北市長蔣萬安、台北市長參選人沈伯洋、台中市長盧秀燕等人紛紛在公開場合或議會中操作戰鬥陀螺，讓戰鬥陀螺成為跨越政治與年齡的共同語言。

也因為戰鬥陀螺風潮再起，2026年4月至5月，其聲量達到歷史高峰，主因在於「UX系列」與熱門型號（如BX-23鳳凰飛翼）在台灣市場供不應求。由於7-11等超商通路成為主要鋪貨點，引發了大規模的「追車潮」。這股熱潮也催生了嚴重的黃牛問題，原本幾百元的陀螺被炒作至數千元，甚至出現「秤重掃貨」的現象。這不僅導致一般玩家怨聲載道，更引發了關於「中華系玩家在日本掃貨」的國際負面討論。這種由極度稀缺性帶來的社會現象，雖然推高了討論熱度，卻也讓品牌面臨聲譽挑戰。網友討論「321 Go Shoot！這就是男人的浪漫，不管幾歲都一樣。」「下課衝去打四驅車、翻戰鬥陀螺，那時候的快樂不需要網路」，但也有網友認為「男朋友為了買陀螺不送我禮物，這童年回憶對他來說比我還重要嗎？」

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年6月10日至2026年6月9日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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