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他在白飯加1甜品讚「超好吃」 過來人點頭：小時候都這樣吃

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO將綠豆湯舀進白飯裡，再一起品嚐，不少人看了直呼這是童年回憶。 示意圖／ingimage
原PO將綠豆湯舀進白飯裡，再一起品嚐，不少人看了直呼這是童年回憶。 示意圖／ingimage

炎炎夏日，不少人胃口不佳，若能來上一碗冰涼的綠豆湯，肯定消暑又解渴。有網友就分享將綠豆湯加入白飯裡的創意吃法，沒想到引起不少熱議，不少人都勾起兒時回憶，直言小時候夏天很常這樣吃。

從原PO在Threads分享的影片看到，他煮好一鍋綠豆湯和白飯，然後將綠豆湯一瓢一瓢地舀進飯裡，讓白飯吸附著綠豆湯的甜味，然後再一起品嚐，讓他直呼「超好吃」，還問其他人是否也有嘗試過這樣的吃法？

貼文引起不少討論，雖然有少數人無法接受，但多數網友都點頭認同，「太特別了吧，有機會我也來嘗試看看」、「紅豆可以+紫米，綠豆+白米好像可以理解」、「我改天來試試看，感謝分享，消暑又能有飽足感，感覺很讚欸」、「我有這樣吃過，沒什麼不可以的啊！不過我覺得比例上綠豆要多一點，飯少一點」。

還有過來人回憶這是小時候夏天常見的吃法，「我小時候住在南部，在天氣很熱的夏天阿嬤就會像這樣煮一鍋，晚餐、午餐都這樣吃，直到我搬離南部才發現原來沒有人這樣吃」、「這個小時候常常吃欸，主要是天氣太熱吃不下飯的時候，然後還會加蕃薯」、「小時候我媽都用這樣給我吃，超好吃的啊」、「這是小時候的回憶欸！小時候我們家暑假的中午基本都是這樣吃的」、「小時候補習前吃一碗，超級消暑」。

還有其他老饕分享獨特吃法，「黑糖泡飯（用涼水泡）超讚，每次跟別人分享都被認為是怪人」、「國小還吃過珍珠奶茶加飯，還不錯」、「紅豆湯加紫米飯也很好吃」、「我有時候還會加牛奶進去，很像吃綠豆薏仁+牛奶」。

綠豆 白飯

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