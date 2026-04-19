監視器拍到白霧飄動！妹子曝冷氣下方詭異現象 網卻歪樓：先救房間

一名女網友在臉書社團「靈異公社」發文表示，自己居住的大樓曾發生過住戶輕生事件，加上長期覺得有靈異現象，因此在房內與各處安裝監視器觀察。近日她收到攝影機通知，回放畫面時發現冷氣下方出現一團白色霧狀物體，且呈現間歇性閃動。

原PO表示，畫面並非持續光源，也排除手電筒或外部照明影響，但因為影像具有時間性變化，讓她感到相當疑惑，因此將影片分享到社團，希望網友協助判斷可能原因。

不過貼文曝光後，討論焦點卻意外歪樓。不少網友將注意力放在房間環境，直言「最恐怖的是房間本體」、「像垃圾山」、「這是廢墟嗎」，甚至有人開玩笑表示「如果我是地基主也會嚇妳」。

也有部分網友提出較理性的解釋，認為畫面中的白色霧狀物可能與環境光線、冷氣氣流或設備反光有關，也有人推測是插座或電子設備LED燈閃爍造成的影像干擾，認為未必涉及靈異現象。

針對此現象，ChatGPT推測，從影像描述來看「白色霧狀閃動」較可能與環境、設備因素有關，例如冷氣出風造成的水氣凝結、灰塵在光線下反射、鏡頭夜視模式的自動增益噪點，或是電子設備（如插座、延長線、路由器）LED燈在低光環境下產生的光暈與閃爍。

此外，監視器在低光源時也容易出現影像壓縮失真，看起來像漂浮霧氣。建議原PO可先關閉夜視模式、調整拍攝角度、清潔鏡頭並移除可能反光物，再重新觀察是否仍出現同樣現象；若仍持續，可嘗試更換位置或使用不同設備交叉比對，以排除環境或器材造成的誤判。

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