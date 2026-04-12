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以前人手一隻…現在小孩不養蠶寶寶了 網嘆：放學只會滑手機

聯合新聞網／ 綜合報導
蠶寶寶。圖／聯合報系資料照
蠶寶寶。圖／聯合報系資料照

不少人童年都有養過蠶寶寶的回憶，每天放學後餵食桑葉、看著牠們啃葉子的模樣，成為許多人心中療癒的片段。不過，近日有網友感嘆，現在似乎已經很少看到孩子飼養蠶寶寶，相關經驗也逐漸消失，引發討論。

一名網友在PTT發文表示，小時候幾乎「人手一隻」蠶寶寶，回家第一件事就是餵食桑葉，看牠們進食的樣子十分療癒。不知從何時開始，不僅難以取得蠶寶寶，就連日常生活中也幾乎看不到牠們的存在。

原PO進一步指出，相較過去，如今不少孩子放學後多半待在家看電視或滑手機，與以往親手飼養小動物、接觸自然的經驗形成對比，也讓他不禁質疑，少了這些體驗，孩子的童年是否少了些樂趣。

貼文曝光後，網友紛紛表示，「蠶寶寶、蟋蟀、寄居蟹，以前小學生都養過吧」、「每天看牠長大很爽」、「現在都在玩寶可夢了」、「現代小孩娛樂很多，根本不需要養昆蟲」；也有人分享童年經驗，「以前養過，因為有現成桑樹供應，養太好，從一小盒變成好幾大盒，發給全班還發不完」、「小時候養的都被螞蟻吃掉」。

也有網友認為其實養蠶寶寶不一定比較好，「桑葉很難找啊，還要上網買，費事」、「一堆小朋友不會養，把蠶寶寶養死」、「真的別虐待動物」、「養死一大堆」、「不養比較好，蠶寶寶不用被屁孩虐殺」。

動物 萬華 養蠶寶寶

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