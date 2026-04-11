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銅板美食時代結束？他憶2經典美食 過來人嘆：真的好懷念

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友回憶自己學生時期的平價美食，像是170元就能吃到飽的火鍋、50元隨便夾的蒙古烤肉，如今幾乎消失不見，讓他忍不住感嘆「那個年代回不去了」。示意圖／ingimage
一名網友回憶自己學生時期的平價美食，像是170元就能吃到飽的火鍋、50元隨便夾的蒙古烤肉，如今幾乎消失不見，讓他忍不住感嘆「那個年代回不去了」。示意圖／ingimage

台灣近年物價飆漲讓人超有感！一名網友回憶自己學生時期的平價美食，像是170元就能吃到飽火鍋、50元隨便夾的蒙古烤肉，如今幾乎消失不見，讓他忍不住感嘆「那個年代回不去了」。

這名網友在PTT以「便宜吃到飽火鍋消失多久了？」為題，指出記憶中大學時期附近有不少超佛心店家，像是火鍋吃到飽只要170元，肉片、蔬菜都能無限取用，CP值超高；而夜市裡的蒙古烤肉，50元就能隨意夾料、堆得滿滿一盤，如今物價不斷上漲，這類銅板價美食幾乎難以再見。

貼文一出後，不少網友都感嘆「最早還有火烤兩吃的可利亞，價錢倒是沒什麼印象了」、「便宜的夜市蒙古烤肉真的好懷念，感覺超過10年沒吃到了」、「之前還有用黃色牛油塊、墊錫箔紙的便宜火烤兩吃，跟現在精緻烤肉不太一樣」、「以前好像有169元的旋轉小火鍋吃到飽」、「臭臭鍋從95元漲到現在180元，可憐哪」。

此外，也有網友回應「25年前我高中就沒看過這個價格了，大哥你說的到底是什麼時候」、「170元？大哥是哪年讀的大學，過千禧年了沒啊」、「170元吃到飽還包含肉品？現在大概只剩白飯吃到飽」、「現在有肉的都要500了吧，170元是什麼古老物價」。

事實上，因物價不斷上漲，許多外食族叫苦連天。本站曾報導，一名網友分享，物價上漲最明顯的是快炒店，以前一盤菜100元左右，現在一盤熱炒要價200-300元，讓他質疑「有哪些人吃得起？」。

對此，不少網友都表示「現在沒人在管物價啊」、「店面的房價都在漲，吃外食大概都是幫忙繳房租」、「現在外食不演了，你漲我也漲」、「撇開漲幅不談，單就時不時物價調漲的頻率已經人人有感」。

火鍋 吃到飽

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