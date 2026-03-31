「我很醜，可是我很溫柔」爆紅 30 萬張！趙傳用歌聲翻轉偶像時代

在 1980 年代末期的華語流行樂壇，正值俊男美女當道的偶像時代，外型往往被視為成名的重要條件，但趙傳卻以截然不同的姿態闖出一片天。

1989 年剛加盟滾石唱片的趙傳，唱片公司大膽採取「逆向操作」，以歌曲《我很醜，可是我很溫柔》作為出道主打，將他不帥卻真誠動人的形象化為特色，歌曲一推出便創下 30 萬張銷售佳績，讓趙傳一夕爆紅，迅速成為家喻戶曉的名字；爾後唱片公司更是趁勝追擊，分別發表的《我終於失去了你》、《我是一隻小小鳥》，更是把他的聲勢推向歌壇高峰。

本名趙柏鈞的趙傳，學生時期便對音樂充滿熱情，深受西洋搖滾樂影響。退伍後，他加入「金屬小子」樂團，逐漸累積舞台經驗與實力；1986年組成「紅十字合唱團」，並在第一屆全國熱門音樂大賽中勇奪冠軍，開始嶄露頭角。

在加入滾石唱片後，他以高亢宏亮、極具穿透力的嗓音，唱出市井小人物的心聲，引起廣大共鳴。1991 年，他憑藉出色表現，榮獲金曲獎最佳國語男歌手獎與最佳音樂錄影帶獎，成為實力派歌手的代表之一。這些作品至今仍廣為傳唱，成為跨世代的共同記憶。

即使出道超過 30 年，趙傳發行逾 20 張專輯，歷經時代更迭，依然活躍於舞台之上。儘管已被歸類為資深藝人，他的現場演出魅力絲毫未減，演唱會依舊場場爆滿。

今年五月將《給所有知道我名字的人》巡迴演唱會在台北與歌迷見面，而他從 2022 年至今已舉辦超過 40 場，人氣不減，展現驚人的舞台續航力坦場場都讓樂迷充滿期待。

然而，對趙傳而言，當年的一夕成名並非全然的喜悅，而是伴隨著巨大的壓力與不安更是經常擔心「下一張專輯會不會賣不好」、「人氣會不會突然消失」。正因如此，他始終保持清醒與自律，未被名利沖昏頭，反而更加專注於音樂本質，持續精進自我。甚至在事業高峰之際，他仍選擇進入台灣師範大學攻讀流行音樂相關碩士課程，展現對音樂專業的堅持與追求。

在人氣與聲望俱足之際，趙傳 2002 年離開滾石唱片後並未停下腳步，於 2010 年成立「旋風音樂」，開啟音樂事業新篇章；2012 年推出專輯《音樂武俠》，嘗試融合不同風格，持續突破自我。

2014 年適逢出道 25 週年，他發行精選專輯《一顆滾石的 25 年》，收錄 25 首代表作，並以新歌〈一顆滾石〉向滾石唱片致敬，同時將經典歌曲重新編製為電音版本，展現創新企圖心，為個人音樂歷程寫下嶄新篇章。

趙傳 5 月唱回北流 恢復單身很快活 2026-01-29 / 聯合報 / C1 版 / 影視．消費 【記者林士傑╱台北報導】趙傳選定北流，將在 5 月 23 日舉辦「給所有知道我名字的人」巡演最終站，昨在記者會談到前陣子膝蓋受傷，都是自己照顧自己，並聘請家事服務人員。想過找個伴嗎？他說前提是合得來，並不排斥，不過 3 個小孩希望他跟前妻破鏡重圓，他則坦言「真的回不去」。 64 歲的他跟小 10 歲前妻和平離婚 16 年，恢復單身後很快活，對感情抱持隨緣心態，年紀也非首要考量，「真的要有交流，真正地契合」。需要讓小孩先「觀察」嗎？他笑說小孩都大了，大家都有自己的選擇，言下之意是各自安好，互不打擾。