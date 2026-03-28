只為唱自己的歌！蔡琴、李建復組臺灣第一個音樂工作室：「天水樂集」

在 1981 年，當時的唱片公司如同代工廠，歌手進錄音室唱完就走，幾乎沒有話語權。而在那年夏天，六個不願妥協的名字——李建復、蔡琴、蘇來、李壽全、靳鐵章、許乃勝，決定做一件大事：他們想要掌控錄音室，親自定義什麼叫作「好音樂」，為此組成「天水樂集」，也是臺灣第一個具有工作室雛形的音樂團隊。

「天水樂集」的出現是一場華麗的冒險，他們希望藉此能夠「唱自己的歌」。從 1981 年《民生報》的報導可知，當時的樂評直言國內唱片的音響效果過於「陳腐與貧弱」。但在「天水樂集」的努力下，李建復的專輯《柴拉可汗》問世，讓這個批評被徹底打破。「天水樂集」不是抱著吉他輕輕吟唱，他們大膽引入古典樂與實驗性編曲，試圖在簡陋的硬體環境中，用人工磨出磅礡的層次。

不過追求極致的背後，執行過程卻是步步維艱，最大的問題就是與商業體制的摩擦。在唱片公司主導一切的年代，「天水樂集」卻堅持集體創作、集體分紅，並要求製作擁有絕對主權。使他們在製作過程中就面臨經費透支，還有許多通路的冷眼。最後因成本與市場壓力，在 1981 年留下音樂的種子後，各奔前程。

身處數位串流時代的我們，滑開手機就有無數音樂可以享用，但是絕對聽不到老唱片裡感人的秘密，那是隨歌聲流淌而出的、不甘於平庸的堅持。「天水樂集」的出現，令人懷念的不僅僅是旋律，還有這群人「想為臺灣音樂做點什麼」的熱情，他們用最華麗的姿態展現了音樂人的尊嚴與態度。那是臺灣音樂的覺醒，也是一代人青春裡最響亮的樂曲。