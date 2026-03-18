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一開口就暴露年紀？台南10大「舊地名」掀共鳴 在地人笑：真的回不去了

聯合新聞網／ 綜合報導
「南紡購物中心」過去曾被稱為「南紡夢時代」。圖／本報資料照片
「南紡購物中心」過去曾被稱為「南紡夢時代」。圖／本報資料照片

不少地標會隨著時代變遷而更名，也讓不同世代的人對同一地點有著不同稱呼。有台南粉專整理出幾個「一說出口就可能暴露年紀的台南用語」，並幽默表示，如果平常仍習慣使用舊名稱，「可能就不是年輕人了哦」，引發網友熱烈討論。

臉書粉絲專頁「台南式 Tainan Style」列出10個充滿時代感的地名，指出這些曾經存在的名稱，雖然已逐漸走入歷史，卻依然深植在許多人的日常記憶中。例如，「南紡購物中心」過去曾被稱為「南紡夢時代」、「威秀影城」曾叫「華納威秀」、「新光三越小北門店」前身是「東帝士」，以及「台南轉運站」早期被稱為「兵工廠」等。此外，「台南應用科技大學」與「國立台南大學」，也分別曾被稱為「台南家專」與「台南師院」，而「台南公園」、「河樂廣場」等地，也都有過「中山公園」、「中國城」等舊稱。

粉專最後也表示，不論使用新名或舊名，只要彼此聽得懂即可，「畢竟這些都是值得回味的時代痕跡」，並邀請大家一起加入「台南舊稱復興」的行列。

貼文曝光後，引發超過千名網友共鳴，紛紛留言補充更多回憶，例如「萬客隆變成西門大院了」、「大學路的89炸雞怎麼沒人提」、「逢甲醫院其實是奇美前身」、「大使西餐廳變寶雅、89漢堡變NET？」等，也有人笑說「南方公園也是一個時代用語」。

另有網友感嘆，這類「年紀梗」歷久不衰，「過了40歲反而不太在意，因為我年輕過，你也會老」，還有人回憶童年趣事，「小時候曾被萬客隆擋在門外不能進去」。不過，也有不同聲音認為，這與年齡無關，而是長久以來的使用習慣使然，「就像中正路一樣，就算改名了，大家還是習慣照舊稱呼」。

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