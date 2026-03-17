櫻花妹來台狂找「嘍嘿嘍嘿」餅乾！台人看包裝秒懂：神級好吃

台日國民之間交流頻繁，常會互相交流好吃的餐廳或零食，近日便有日本人來台旅遊，指名要吃「嘍嘿嘍嘿」餅乾，讓台灣在地人一頭霧水，直到在超市看到商品包裝才恍然大悟是童年經典「ㄋㄟㄋㄟ補給站」，網友見狀也笑歪，大讚櫻花妹懂吃「史上最好吃的餅乾沒有之一」。

原PO日前在Threads上分享趣事，稱接待日本朋友來台遊玩，一落地就表示想找一款叫「ろへろへ（發音近似嘍嘿嘍嘿）」的餅乾，完全陌生的名詞讓她相當納悶，直到和朋友在超市找到本體立刻笑歪，秒懂對方原來將經典零食「ㄋㄟㄋㄟ補給站」的「ㄋㄟㄋㄟ」用日文平假名標出來。

可愛誤會讓網友也笑翻，紛紛留言「救命超級好笑」、「日本人：我要買那個肉嘿肉嘿…，台灣人：蛤？！」、「我拿去問我老公他也說是嘍嘿嘍嘿」、「「ㄋㄟㄋㄟ根本超好吃的」、「小時候超愛吃」、「這不是小時候的吃的，還有在賣喔」、「這個口味很接近北海道農業學校牛奶餅，只不過口感較硬」。

「ㄋㄟㄋㄟ補給站」其實是掬水軒在90年代推出的經典長銷商品，也是6、7年級生的童年回憶，至今仍能在各大賣場、超市、超商買到。這款餅乾過去也曾在社群平台引起討論，除了網友間互相推薦外，也有人指出對日販售台灣零食的網站，也將品名寫為「ろへろへ」。