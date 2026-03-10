時代的眼淚！她讚日本單車1設計超聰明！過來人笑翻：30年前就有

隨著時代變遷，不少東西會漸漸消失。一名女網友分享，近期在日本騎單車時，發現有不少腳踏車都有自帶可上鎖、解鎖的O型鎖，讓她大讚相當方便，希望台灣可以普及。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，自己在日本發現不少腳踏車都有自帶可上鎖、可復原的O型鎖，只要拔出鑰匙，就能鎖住後輪，讓車輛無法被騎走，是相當方便的設計，直言「我認真覺得超聰明，瘋掉」，希望台灣也能普及這項設計。

貼文一出後，不少網友都表示「30幾年前的鎖很多都是這種的…」、「原來30年前的東西，現在年輕人已經都不知道了」、「這…台灣不是有嗎？學生時代的腳踏車就是這種鎖啊！突然覺得台灣真的是走在時代尖端耶」、「謝謝讓我知道我跟年輕人的代溝有多深」、「一支鐵絲就能破解的君子鎖，妳出生之前到處都有，現在已經因為太容易破解而淘汰」、「我1981年生，這個東西在我國小的時候就有了」。

此外，留言區還有不少內行網友指出「因為這種鎖不能防止車被搬走，後來流行的鎖，都是把車子綁在欄杆上的款式」、「以前的腳踏車都這種，小偷就直接整台扛走，根本鎖心酸的」、「這種其實不好用，容易歪掉，鑰匙也是，特別是鎖上太久沒騎，會卡住不好開」。

事實上，成為「時代眼淚」的商品還真不少。本站曾報導，一名女網友分享，她特別鍾愛TOMS經典的銀亮片款，不僅好看又實穿，最近想再買一雙來懷舊，竟發現沒有櫃位可以購買。對此，引起不少網友共鳴，表示「高一穿黑色亮片款，都覺得自己潮到不行」、「時代的眼淚，大概2007那時很紅」、「我以前是TOMS的工讀生，時代的眼淚，後來好像都撤櫃了」。