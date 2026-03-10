快訊

香雞城回來了！週五西門町試營運 招牌手扒雞每日限量

杉林溪車禍！5姊弟去年同期也出遊 54歲么弟插管治療中

台股漲661點、收32,771點 台積電漲40元收1,850元

時代的眼淚！她讚日本單車1設計超聰明！過來人笑翻：30年前就有

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，自己在日本發現不少腳踏車都有自帶可上鎖、可復原的O型鎖，只要拔出鑰匙，就能鎖住後輪，讓車輛無法被騎走，是相當方便的設計。示意圖／AI生成
一名網友分享，自己在日本發現不少腳踏車都有自帶可上鎖、可復原的O型鎖，只要拔出鑰匙，就能鎖住後輪，讓車輛無法被騎走，是相當方便的設計。示意圖／AI生成

隨著時代變遷，不少東西會漸漸消失。一名女網友分享，近期在日本單車時，發現有不少腳踏車都有自帶可上鎖、解鎖的O型鎖，讓她大讚相當方便，希望台灣可以普及。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，自己在日本發現不少腳踏車都有自帶可上鎖、可復原的O型鎖，只要拔出鑰匙，就能鎖住後輪，讓車輛無法被騎走，是相當方便的設計，直言「我認真覺得超聰明，瘋掉」，希望台灣也能普及這項設計。

貼文一出後，不少網友都表示「30幾年前的鎖很多都是這種的…」、「原來30年前的東西，現在年輕人已經都不知道了」、「這…台灣不是有嗎？學生時代的腳踏車就是這種鎖啊！突然覺得台灣真的是走在時代尖端耶」、「謝謝讓我知道我跟年輕人的代溝有多深」、「一支鐵絲就能破解的君子鎖，妳出生之前到處都有，現在已經因為太容易破解而淘汰」、「我1981年生，這個東西在我國小的時候就有了」。

此外，留言區還有不少內行網友指出「因為這種鎖不能防止車被搬走，後來流行的鎖，都是把車子綁在欄杆上的款式」、「以前的腳踏車都這種，小偷就直接整台扛走，根本鎖心酸的」、「這種其實不好用，容易歪掉，鑰匙也是，特別是鎖上太久沒騎，會卡住不好開」。

事實上，成為「時代眼淚」的商品還真不少。本站曾報導，一名女網友分享，她特別鍾愛TOMS經典的銀亮片款，不僅好看又實穿，最近想再買一雙來懷舊，竟發現沒有櫃位可以購買。對此，引起不少網友共鳴，表示「高一穿黑色亮片款，都覺得自己潮到不行」、「時代的眼淚，大概2007那時很紅」、「我以前是TOMS的工讀生，時代的眼淚，後來好像都撤櫃了」。

腳踏車 日本 台灣 單車 年輕人

延伸閱讀

台灣人拿到鈔票1習慣會惹怒日本人？ 過來人點頭：每次都被店員瞪

小吃店「常見1物」竟是大陸製！他一看傻眼：品質OK嗎？

觀光客小心！台人「2特質」逛日本藥妝店容易被店員糾纏 苦主曝陷阱

男大生鎖機車後照鏡未致謝…遭訓斥回家留一星負評！ 老闆1招讓他急道歉

相關新聞

時代的眼淚！她讚日本單車1設計超聰明！過來人笑翻：30年前就有

近日，一名女網友在日本發現腳踏車自帶的O型鎖設計，讓其大讚方便，並希望該設計能在台灣普及。此貼文引發網友熱議，許多人分享了對這種鎖的回憶和看法，認為這是一種「時代的眼淚」。

周杰倫曾為他拍MV！蕭閎仁五燈獎出身　創作鬼才如今轉行當房仲

被喻為「創作鬼才」的蕭閎仁，13歲時參加過《五燈獎》〈閩南語歌唱比賽〉，拿下兒童組五度五關得主，發行第一張專輯《蕭閎仁首張同名創作專輯》就入圍第20屆金曲獎最佳新人獎，雖然才氣過人卻「歌紅人不紅」，由於做音樂收入不穩定，在2024年跨行當房仲。

史上第一的女學霸就讀「歷史系」 現今許多經典譯本都來自她｜賈士蘅

首屆聯招榜首為年僅18歲的賈士蘅。她在當年的考試中，以總分353分拔得頭籌，成績如下：國文74分、英文75分、數學86分（這三科滿分各為100分），歷史48分、地理36分、三民主義34分（這三科滿分各為50分）。當時的錄取方式是先填志願、再依分數分發，因此她以最高分進入了第一志願——台灣大學歷史系。她是當時考試院院長賈景德的孫女。然而她並未倚賴背景，而是以優異成績證明自己的實力，成為那個年代無數學子心中的傳奇人物。

丁小芹昔日獲小室哲哉青睞　風光一時卻因賣假包身陷囹圄

丁小芹過去由於外貌酷似安室奈美惠，而成為《美人誌》雜誌的專屬模特兒並且拍過多個電視廣告，1997年曾被小室哲哉極力網羅到旗下的「小室家族」，並為她取了英文名「T-ana」，但丁小芹放棄了進攻日本歌壇的機會，留在台灣發展。然而，近年來，她因賣假包而被判刑，如今幾乎消失於演藝圈。

你曾在「愛情國小」傳過紙條嗎？不敵時代浪潮而消失的優仕網

在 Facebook 尚未橫掃全球、Instagram 還不見蹤影的 2000 年代初期，寬頻 ADSL 正開始普及家庭，台灣大學生仍習慣掛著 MSN 軟體等待視窗，或在 PTT 與各校 BBS 站之

2013年經典賽 熱血體育主播徐展元「好想贏韓國」金句連發 破圈爆紅

2013年3月的世界棒球經典賽預賽，中華隊在台中洲際棒球場以二比三輸給韓國隊，這場球賽在台灣引起高度關注，可說是全民運動。當時的體育主播徐展元在鏡頭前忍不住哽咽吶喊：「好想贏韓國！」一語說出台灣球迷的心聲，透過電視新聞與臉書分享的廣泛傳播，讓徐展元破圈爆紅，許多本來沒有看棒球的台灣人也因此認識他，這個金句還在網路社群被票選為當年度的台灣鄉民代表詞。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。