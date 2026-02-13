她逛百貨公司赫見電梯小姐超驚喜 勾起一票人回憶：好懷念

百貨公司陳列了來自全球各種品牌，不論吃的、穿的、玩的一應俱全，是許多人逛街的好去處。有一名女網友日前逛百貨公司時發現有電梯小姐幫民眾服務，讓她相當訝異地說「沒想到現在還有電梯小姐」，不少明眼人立刻就認出地點位在廣三SOGO百貨。

原PO在Threads分享影片，只見一名穿著粉紅裙裝及黑色絲襪、頭戴黑色盤帽，手還戴著白色手套的電梯小姐，在電梯門打開時親切地幫民眾擋門。原PO很驚訝現在百貨公司裡還有電梯小姐，直呼「我以為是時代的產物」。

不少人看了秒認出是廣三SOGO的電梯小姐，「廣三SOGO的特色」、「小時候每次去百貨公司都覺得電梯小姐都很優雅又好美，原來現在廣三還有，每次去都只搭手扶梯」、「SOGO是正常的，他們一直都有聘用電梯小姐」、「廣三SOGO有他們真的很好，小孩嫩嬰時期推推車有他們幫忙就不會有要等好幾班的狀況」、「真的好貼心的廣三SOGO，連停車都有專人服務導車」。

其他網友也表示，「中友百貨以前也有，我去過他們的體驗營，臉都笑僵了」、「電梯先生也很棒」、「有時候是帥哥，但這不是一直都有嗎？」、「中友也有呀，曾經的電梯小姐」、「好懷念的時光，我曾是中友的電梯小姐」、「日本好像還有，韓國近年好像復刻又回來了」、「以前的豐原太平洋也有，痾…N年前」。

電梯小姐（升降機操作員）是源自日系百貨的傳統服務業，早期身穿優雅制服、在電梯內進行樓層導覽、開關控制及顧客協助，象徵百貨的親切形象。現今隨自動化技術進步，該職業大幅減少，僅存台北SOGO忠孝館、台中廣三SOGO等少數日系百貨保留此服務，並有專業「電梯先生/小姐」協助老弱婦孺、指導購物。