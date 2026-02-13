快訊

當台灣人塑膠？南韓職棒球員來台疑摸女性屁股 名單曝光、球團急出聲

批賴政府對關稅談判結果報喜不報憂 學者指與美敘事方法不同

她逛百貨公司赫見電梯小姐超驚喜 勾起一票人回憶：好懷念

聯合新聞網／ 綜合報導
電梯小姐源自日系百貨的傳統服務業，早期身穿優雅制服、在電梯內進行樓層導覽、開關控制及顧客協助，象徵百貨的親切形象。圖為太平洋SOGO百貨忠孝館的電梯小姐。聯合報系資料照片／記者林澔一攝影
電梯小姐源自日系百貨的傳統服務業，早期身穿優雅制服、在電梯內進行樓層導覽、開關控制及顧客協助，象徵百貨的親切形象。圖為太平洋SOGO百貨忠孝館的電梯小姐。聯合報系資料照片／記者林澔一攝影

百貨公司陳列了來自全球各種品牌，不論吃的、穿的、玩的一應俱全，是許多人逛街的好去處。有一名女網友日前逛百貨公司時發現有電梯小姐幫民眾服務，讓她相當訝異地說「沒想到現在還有電梯小姐」，不少明眼人立刻就認出地點位在廣三SOGO百貨。

原PO在Threads分享影片，只見一名穿著粉紅裙裝及黑色絲襪、頭戴黑色盤帽，手還戴著白色手套的電梯小姐，在電梯門打開時親切地幫民眾擋門。原PO很驚訝現在百貨公司裡還有電梯小姐，直呼「我以為是時代的產物」。

不少人看了秒認出是廣三SOGO的電梯小姐，「廣三SOGO的特色」、「小時候每次去百貨公司都覺得電梯小姐都很優雅又好美，原來現在廣三還有，每次去都只搭手扶梯」、「SOGO是正常的，他們一直都有聘用電梯小姐」、「廣三SOGO有他們真的很好，小孩嫩嬰時期推推車有他們幫忙就不會有要等好幾班的狀況」、「真的好貼心的廣三SOGO，連停車都有專人服務導車」。

其他網友也表示，「中友百貨以前也有，我去過他們的體驗營，臉都笑僵了」、「電梯先生也很棒」、「有時候是帥哥，但這不是一直都有嗎？」、「中友也有呀，曾經的電梯小姐」、「好懷念的時光，我曾是中友的電梯小姐」、「日本好像還有，韓國近年好像復刻又回來了」、「以前的豐原太平洋也有，痾…N年前」。

電梯小姐（升降機操作員）是源自日系百貨的傳統服務業，早期身穿優雅制服、在電梯內進行樓層導覽、開關控制及顧客協助，象徵百貨的親切形象。現今隨自動化技術進步，該職業大幅減少，僅存台北SOGO忠孝館、台中廣三SOGO等少數日系百貨保留此服務，並有專業「電梯先生/小姐」協助老弱婦孺、指導購物。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

SOGO 百貨 電梯

延伸閱讀

世界最長、垂直242米 重慶巫山神女大扶梯試運行

「紅豆食府」吃到飽回歸！ 30道上海料理+點心「868元無限續點」 高CP值2大分店「平日限定」開跑

SOGO台北店新春Sale 攜手9大銀行刷滿5000送400

日系連鎖店竟比早餐店便宜！網讚牛肉蛋餅45元「吃到膩為止」

相關新聞

她逛百貨公司赫見電梯小姐超驚喜 勾起一票人回憶：好懷念

百貨公司陳列了來自全球各種品牌，不論吃的、穿的、玩的一應俱全，是許多人逛街的好去處。有一名女網友日前逛百貨公司時發現有電梯小姐幫民眾服務，讓她相當訝異地說「沒想到現在還有電梯小姐」，不少明眼人立刻就認出地點位在廣三SOGO百貨。

南部皮鞋一條街！全盛時將近50家鞋店｜2002年高雄大連街

說起台灣的特色街道，不只有服飾街、書店街而已，位於高雄的大連街非常特別，是在地擁有2、30年歷史的皮鞋街。據說在民國65年的全盛時期，竟有將近五十家皮鞋店遍佈，不論是孩子入學，還是新鮮人初踏社會，高雄人都會來到此處為自己添購一雙物美價廉的新鞋。

吃臭豆腐你一定會想到這！ 曾一度面臨拆除的深坑老街

二十多年前，台北縣政府原計畫拆除拓寬深坑老街，同時仿照「鶯歌陶瓷老街」設立行人徒步區，經過極力爭取後，才確立不拆除。如果當年選擇不一樣，今年的深坑老街，會變成怎樣呢？

辦年貨必去！迪化街蛻變為「年貨大街」的歷史

說起台灣的年貨大街，許多人一定會直覺聯想到位於台北大同區的迪化街！其實，迪化街的歷史可說是相當悠久，早在1853年，艋舺地區的同安人便在此處紛紛建立起商店，而到二戰之後，迪化街更成為南北雜貨、中藥及布匹批發商的集散地，至今依舊是這些產業的重要批發零售市場。

金曲連續霸榜！跨世代西洋搖滾樂隊「空中補給Air Supply」

空中補給合唱團（Air Supply）是著名的西洋情歌搖滾樂隊，於1975年在澳洲成立，共發行三十多張專輯，累積銷量超過一億張以上。成軍至今47年，他們不僅是第一支來台演出的西洋流行歌手，將近20次的訪台演唱會，創下不少為人驚嘆的多重紀錄，更是許多樂迷從求學時期聽到中年時期的經典長春音樂團體。

喫茶去！台北東區茶藝館引領飲茶文化風潮

《茶金》的故事也不禁讓人想起80年代品茗盛行的茶文化。穿著優雅氣質古典唐裝的服務生，館內播放著流水淙淙，搭配優美的國樂演奏聲，輕柔音樂絲絲入耳，襯托整體閒適雅緻氣氛的環境，這是八零年代台灣興起茶藝館風潮，呈現出古色古香的情境畫面。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。