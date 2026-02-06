時代的眼淚！網曬「古早味髮圈」勾起童年惡夢：一秒變鳳眼

每個人的童年回憶裡，或許都有那麼幾樣讓人又愛又恨的物品。近日有網友在整理雜物時，意外翻出一個充滿年代感的「古早味髮圈」，瞬間勾起無數人的童年陰影。這款髮圈以其獨特的造型和綁髮方式，讓許多曾經被媽媽或阿嬤綁過頭髮的女孩們記憶猶新，紛紛直呼：「看到頭皮就開始痛了！」

原PO在Threads上曬出一張照片，照片中的髮圈兩端各有一顆硬殼圓珠（或造型飾品），中間連接一條彈性極佳的鬆緊繩，這款被稱為「JuJu（音同啾啾）」或「雙頭扣髮圈」的神器，在2000年代初期相當風行。原PO感嘆，現在要找這個還得在網路上搜尋「古早味懷舊髮圈」才找得到，不禁感嘆自己真的老了。

貼文曝光後，立刻引發大批網友共鳴，留言區瞬間變成「受害者大會」。許多人分享小時候被綁髮的慘痛經驗：「綁的時候沒拉好，那顆珠珠彈到手或頭皮真的會看到人生跑馬燈」、「媽媽為了不讓頭髮鬆掉都綁超緊，眼睛直接被拉成鳳眼」、「拆下來的時候頭皮超痛，感覺髮際線就是這樣後退的」。

除了這款雙頭髮圈，另一款被點名的「編髮器（穿髮棒）」也是許多人的童年惡夢。有網友曾在Dcard發文回憶，小時候幼兒園老師或媽媽為了綁出精緻的髮型，會使用這種前端有圈圈、尾端尖尖的工具，將馬尾穿過頭髮，雖然造型多變，但過程往往伴隨著頭皮被拉扯的劇痛，甚至有人形容「眼睛直接斜到突破天際」。

雖然這些「整髮神器」如今已較少見，但對於曾經歷過那個年代的女孩來說，這不僅是變漂亮的代價，更是一段充滿痛感卻又懷念的童年回憶。