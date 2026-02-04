北市「懷舊公車」驚見大咖司機！ 乘客嗨翻：車掌小姐竟是啦啦隊女神

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
懷舊公車內裝復刻早期設計，包含拉繩式下車鈴，讓乘客彷彿穿越時空，重溫古早味的搭車記憶。此為示意圖。記者陳俊智／攝影
台北市公車近期驚喜連連，不僅出現了久違的「車掌小姐」隨車服務，甚至連駕駛座上的司機都大有來頭，讓幸運搭乘的民眾直呼不可思議。有網友在Threads上發文，分享搭乘欣欣客運時的奇遇，話題瞬間引發熱議，不僅釣出黃鐙輝本人親回，也勾起無數人的好奇心與懷舊情懷。

一名女網友率先發文分享，自己離開台北幾週回來，搭公車時竟發現車上多了一位穿著制服的車掌小姐，不僅會拿著小麥克風親切廣播，還會細心攙扶長輩上下車，讓她一度以為自己「穿越時空」。不少資深公車迷指出，這是欣欣客運為了慶祝55週年特別推出的「懷舊公車」，車內甚至還原了早期的「拉繩式下車鈴」，只要拉動繩索就會發出清脆鈴聲，滿滿的細節讓乘客重溫古早味的乘車體驗。

驚喜不僅於此，另一名網友隨後也發文驚呼，自己搭到的這輛懷舊公車，駕駛竟然是藝人黃鐙輝。照片中黃鐙輝身穿整齊的司機制服，架式十足地駕駛公車，而隨車服務的車掌小姐（行安天使），更是中信兄弟啦啦隊人氣成員「短今」。黃鐙輝本人也在留言區親切互動，證實當天是為了錄製節目，並大讚短今是「最熱情溫暖的行安天使」，讓這趟公車之旅星光熠熠。

對於藝人開公車的疑問，知情粉絲解釋，這其實是網路節目《木曜4超玩》的特別企劃，且黃鐙輝並非無照駕駛，他先前為了電影《BIG》中的遊覽車司機角色，早已考取大客車駕照，這次再度展現專業技能，被網友大讚敬業。貼文曝光後，幽默的網友們也紛紛玩起諧音梗，笑稱「闖紅燈會變洪鐙輝嗎？」、「紅燈停、綠燈行、黃鐙輝」，為這場偶遇增添不少趣味。

這輛集結了懷舊元素與明星光環的公車（車號EAL-1908），外觀採用復刻版藍色塗裝，主要行駛於611路或236區間車路線。雖然明星駕駛可能僅是節目錄影的一日限定，但「懷舊公車」本身仍會不定期行駛。不少公車迷建議，想體驗復古拉繩鈴聲或車掌小姐服務的民眾，可以關注相關公車社團的路線情報，或許下一位搭上這班「時光公車」的幸運兒就是你。

懷舊 公車 公車駕駛 客運 短今 黃鐙輝
