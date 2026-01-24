快訊

新春必喝！ 鶴茶樓質感爆表「祝鶴浮雕杯」送刮刮樂　馬祖新村「大富大貴提盒」超吸睛

偏綠金主轉向柯志恩？陳其邁稱「不曉得」 賴瑞隆回應了

除濕機不光拿來吹乾衣服！業者建議「一擺放位置」去除家中潮濕黴菌

浴室水垢好難清？她推全聯「1清潔神物」：鏡子乾淨到發亮

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，全聯有一款主打「去除水垢」的清潔產品，只要噴在水垢處、靜置片刻再擦拭，就能明顯見效。示意圖／Ingimage
一名網友分享，全聯有一款主打「去除水垢」的清潔產品，只要噴在水垢處、靜置片刻再擦拭，就能明顯見效。示意圖／Ingimage

農曆新年將近，不少人開始準備大掃除。一名網友分享，全聯有一款主打「去除水垢」的清潔產品，只要噴在水垢處、靜置片刻再擦拭，就能明顯見效。

這名女網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」表示，公司的廁所被阿姨打掃得非常乾淨，詢問對方都使用什麼清潔產品，阿姨推薦「魔術靈水垢瞬潔」最好用，他回家實測清潔乾濕分離門、鏡子與水龍頭，只要噴灑在水垢上，等待一下再擦掉，直呼「第一次看到玻璃鏡子這麼清楚」。

貼文一出後，不少網友都表示「如果水垢不嚴重，像清潔人員幾乎每天都在做，這個會有效」、「用過一堆，現在也用這瓶最簡單，不過效果沒這麼神，普通的水垢還可以，太頑固的就沒辦法」、「這種用在洗手台，玻璃比較沒問題，用在地磚，磁磚有可能會侵蝕，要小心」、「家裡也是用這瓶」、「心動了，馬上買一罐回家試試」。

不過，也有其他網友回應「嚴重水垢還是自製檸檬酸濕敷才會掉，我是有加專除水垢的菜瓜布刷洗」、「推薦古寶神奇檸檬超好用，也可用在食具上」、「之前用神奇檸檬，才把廁所地板和廚房的水垢除掉」、「屬於嚴重的用檸檬酸+水，噴完後過一下再去刷就可以清掉！」、「小蘇打加牙膏，水龍頭黑黑的，水漬，一刷就乾淨！」。

水垢 廁所 大掃除 春節

延伸閱讀

年過30拒搭「早去晚回」班機！網大推1時段：從從容容

自助吧再進化！她驚見「1物」也成火鍋配料 網傻眼：被日本人帶壞

赴陸旅遊勝過國旅？過來人揭2優勢點頭：海放台灣

返台吃速食要1包番茄醬遭「震撼教育」 旅日作家嘆：像被施捨

相關新聞

浴室水垢好難清？她推全聯「1清潔神物」：鏡子乾淨到發亮

農曆新年將近，不少人開始準備大掃除。一名網友分享，全聯有一款主打「去除水垢」的清潔產品，只要噴在水垢處、靜置片刻再擦拭，就能明顯見效。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

擋泥板女神蘇慧倫　封「四美圖」之一席捲90年代歌壇

從1990年出道至今的不老玉女蘇慧倫，是不少人的擋泥板女神，也是征戰歌壇的情歌天后。

鳳梨酥送膩了？台灣1零食日本人很愛 一票人回憶：小時候看病常吃

台灣零食點心百百種，有些甚至會被當作伴手禮送人，部落客「Tigerdog／老虎狗」在臉書透露最近送「仙楂餅」給日本朋友，對方相當喜愛，讓她笑說如果鳳梨酥送膩了，這種台灣老味道也可以成為送禮的口袋名單。

你知道嗎？平價的爭鮮迴轉壽司 曾經也收服務費

大部分高級餐廳都有收取10%的服務費，一般人把服務費理解為用以獎勵服務員的「小費」。實際上，服務費一般被視為餐廳收益的一部分，業者考量員工的工作表現，以年終獎金等名義發放予員工。眾所皆知的「爭鮮迴轉壽司」，原本也有服務費制度，到了2004年5月1日才取消。

俊帥小生初踏大銀幕｜2001年的張孝全

張孝全在學生時期被導演挖掘出道，2001年出道後就接連演出電視劇及電影，往後幾乎年年都有作品。2001年因偶像劇「尋找Mr.Right 」受到注意，進而有了進入大螢幕的機會，演出了《真實的星空》、《給我一隻貓》。

東方捍衛戰士？1995年劉德華與吳倩蓮再度合作《大冒險家》

1990年王晶表示，他正籌備拍攝一部讓劉德華開噴射機的新片，希望為劉德華塑造出《捍衛戰士》中湯姆克魯斯的形象；因當時港片已拍了太多的槍戰、爆破和飛車場面，為求突破，他才想到了噴射機的點子，加上海外市場愈來愈大，即使噴射機花費高成本，相信在票房上可以收回。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。