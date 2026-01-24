浴室水垢好難清？她推全聯「1清潔神物」：鏡子乾淨到發亮

農曆新年將近，不少人開始準備大掃除。一名網友分享，全聯有一款主打「去除水垢」的清潔產品，只要噴在水垢處、靜置片刻再擦拭，就能明顯見效。

這名女網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實說」表示，公司的廁所被阿姨打掃得非常乾淨，詢問對方都使用什麼清潔產品，阿姨推薦「魔術靈水垢瞬潔」最好用，他回家實測清潔乾濕分離門、鏡子與水龍頭，只要噴灑在水垢上，等待一下再擦掉，直呼「第一次看到玻璃鏡子這麼清楚」。

貼文一出後，不少網友都表示「如果水垢不嚴重，像清潔人員幾乎每天都在做，這個會有效」、「用過一堆，現在也用這瓶最簡單，不過效果沒這麼神，普通的水垢還可以，太頑固的就沒辦法」、「這種用在洗手台，玻璃比較沒問題，用在地磚，磁磚有可能會侵蝕，要小心」、「家裡也是用這瓶」、「心動了，馬上買一罐回家試試」。

不過，也有其他網友回應「嚴重水垢還是自製檸檬酸濕敷才會掉，我是有加專除水垢的菜瓜布刷洗」、「推薦古寶神奇檸檬超好用，也可用在食具上」、「之前用神奇檸檬，才把廁所地板和廚房的水垢除掉」、「屬於嚴重的用檸檬酸+水，噴完後過一下再去刷就可以清掉！」、「小蘇打加牙膏，水龍頭黑黑的，水漬，一刷就乾淨！」。