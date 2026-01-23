鳳梨酥送膩了？台灣1零食日本人很愛 一票人回憶：小時候看病常吃

台灣零食點心百百種，有些甚至會被當作伴手禮送人，部落客「Tigerdog／老虎狗」在臉書透露最近送「仙楂餅」給日本朋友，對方相當喜愛，讓她笑說如果鳳梨酥送膩了，這種台灣老味道也可以成為送禮的口袋名單。

「Tigerdog／老虎狗」在臉書表示，這種梅花造型的仙楂餅對台灣人不陌生，因為小時候喝完中藥都會吃一塊仙楂餅來緩解苦味，而日本人本來就愛梅子，因此帶有酸甜味的山楂對他們來說超對味，也成功擄獲對方的心。

除此之外，還有一種叫「宋陳粒」的也很好吃，酸甜很開胃，會讓人默默一直吃。「老虎狗」認為仙楂餅單顆包裝，不掉屑、不沾手，再加上梅花形狀，小小一顆相當可愛，當作伴手禮非常討喜。

貼文勾起不少人的回憶，「小朋友吃抗生素藥粉時，最好用」、「以前都是吃完藥才有一顆能吃」、「挖賽！這以前感冒醫師會給的，這樣好像透漏年齡了」、「我超討厭吃中藥，但配這個吃就好幸福」、「小時候中藥店買，10元就好多」、「以前小時候去中藥店都會送一堆」、「從小吃到大，小時候看中醫，醫生都會在藥袋裡放幾顆，這個小確幸長大就沒有了」。

其他人也表示，「我也超愛，不知道要去哪裡買」、「而且要梅花狀的才夠味」、「很常去日本交流且我自己很愛吃這個，但都沒想過…」、「這個我也超級愛的，僅次於巧克力而已」、「我個人覺得超有台灣特色，就送了兩個日本朋友」、「這個上次帶去沖繩分送朋友們，他們真的喜歡到不行」、「比較偏好中藥店會給的仙楂丸，調味不太一樣」、「這根本神級零食」。