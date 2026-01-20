六福村「1熱門設施」要沒了？ 園方曝真相：告別28年回憶

六福村主題遊樂園的經典自由落體設施「大怒神」即將迎來全新樣貌！園方分享，大怒神從1998年啟用至今，已陪伴遊客走過28個年頭，是園區最具代表性的設施之一，未來將會更新外觀，但仍完整保留核心的刺激體驗，以嶄新面貌繼續帶給遊客熟悉又震撼的尖叫快感。

六福村在臉書表示，大怒神不僅是一項遊樂設施，更見證了無數歡笑、眼淚與勇氣的瞬間，也挺過921大地震與多次颱風考驗，始終屹立不搖，背後仰賴工程師與工作人員長年細心維護。園方透露，大怒神更新期間，會特別加裝燈光，象徵向舊面孔告別、迎接新時代，強調雖然外觀改變，但體驗同樣刺激，將持續陪伴下一代遊客，延續尖叫與歡樂。

貼文一出後，不少網友都表示「嚇我一跳，以為沒有了」、「真的好懷念」、「還記得以前在上面看很美的夕陽」、「還來不及叫就到地上了」、「小時候坐過覺得好玩，長大再去坐覺得快嚇尿了」、「以前玩完，想再一次；現在玩完，想回家」、「國小畢旅去玩過，長大後都不敢坐了」。

此外，不少網友敲碗六福村可以恢復熱門設施「蘇丹王大冒險」，回應「六福村最好玩的絕對是蘇丹王，可惜原廠已經倒了叫不到料修理了，不然那邊可以改建應該也很讚」、「蘇丹王快回來！」、「可以還給我們蘇丹王嗎」、「還我蘇丹王！蘇丹王第一名」、「蘇丹王該修回來了吧」、「跪求蘇丹王大冒險」。

事實上，蘇丹王大冒險當年斥資12億元打造，為六福村代表性設施之一，是長達4分鐘的中東主題冒險體驗，需搭乘吉普車，依序穿越鱷魚潭、巨蛇穴、死亡巨釜、木乃伊、沙漠、斷橋及噴火餓龍等關卡，沉浸感十足，曾是不少遊客心中的經典回憶，但設施因原廠零件停產，後續無法再進行維修與安全運作，最終只能停用。