烘焙專家必推薦…70年老店「白鐵號」熄燈 粉絲不捨：當年心中的LV

聯合新聞網／ 綜合報導
白鐵號。圖／截自粉專白鐵號 烘焙器具材料
白鐵號。圖／截自粉專白鐵號 烘焙器具材料

近年來陸續有老店收攤，令人感傷又不捨，近日台北老牌烘焙用品專賣店「白鐵號」也宣布結束營業，令不少粉絲陷入回憶，表示以前台灣作者的烘焙書都大推白鐵號，其模具對愛好者來說更是「心中的LV」，沒想到會看到結束的一天。

近日販售烤箱、模具的70年老店「白鐵號」宣布將於22日結束營業，感謝所有顧客的支持與照顧，讓這間小小的店從南京東路到民生東路，累積許多溫暖又珍貴的回憶，同時店內進行清倉大拍賣，所有商品全面優惠出清，售完為止。

網友分享，白鐵號經營逾70年，販賣瓦斯烤箱、模具、開設烘焙課，是70、80年代北部主婦的共同回憶，老闆熱心親切，用月曆紙背面的空白處計算結帳、模具後印著的「白鉄号 出品 台北」，一切都帶著台灣老店的風情與美學，十分遺憾等不到轉型的一天。

粉絲也不捨留言，「白鐵號是我第一個烤箱，幾乎用不壞，後來因為焊接點脫落，無法修復只好丟掉」、「我母親廚房所有模具、烤盤都是白鐵號的，都用超過40年」、「家裡蒸菜頭粿的不鏽鋼盆，磅蛋糕的模具，布丁模，檸檬榨汁器等等都是40年前媽媽特地從景美搭車去買的」、「小時候媽媽做烘焙就是用白鐵號的模具啊」、「剛開始讀書時，白鐵號的模具可是我們心中的LV，都要存很久零用錢才能去買個模具及工具」、「以前只要買台灣作者的烘焙書在書後面推薦的店家必有『白鐵號』…可惜好東西沒辦法追得上大環境的改變」。

2004年聯合報專訪白鐵號二代老闆黃聖志。圖／聯合報系資料照
2004年聯合報專訪白鐵號二代老闆黃聖志。圖／聯合報系資料照

