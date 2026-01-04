快訊

棒球／中國城市聯賽滿滿台灣味 林益全首秀雙安、前悍將投手奪勝

使用除濕機不能人機同室？台電打破迷思：關鍵在「濕度設定」

得了委內瑞拉、失了台灣？美學者：川普戰術恐成北京對台樣板

聽新聞
0:00 / 0:00

以為沒人用？傳統年曆「一本難求」 內行曝3大優點：手機比不上

聯合新聞網／ 綜合報導
許多網友分享，年曆是全家人的「共用行事曆」，用來記錄回診、考試、出遊等行程，抬頭一秒就能掌握，比手機App更直觀方便。示意圖／ingimage
許多網友分享，年曆是全家人的「共用行事曆」，用來記錄回診、考試、出遊等行程，抬頭一秒就能掌握，比手機App更直觀方便。示意圖／ingimage

隨著科技發達，智慧型手機的行事曆功能已相當普及，但傳統紙本年曆、日曆依然在許多家庭中佔有一席之地。近日一名網友看到家中牆上掛著傳統年曆感到相當不解，認為這年代已有手機可隨時查看日期，不懂年曆存在的意義與用途，沒想到許多人紛紛跳出來替年曆「平反」，指出其不可取代的實用性與情感價值。

原PO在Threads上納悶表示：「不懂這年代了，家裡還要這個（年曆）能幹嘛？」好奇詢問年曆到底有什麼實際用途。對此，許多網友留言指出，對於長輩而言，年曆是大字版的生活備忘錄，因為老人家視力退化，手機螢幕太小且操作複雜，掛在牆上字體大又清晰的年曆，方便他們一眼查看日期，並記錄回診、拿藥、繳費、拜拜等重要日程。

不僅長輩依賴，許多自稱「金魚腦」的年輕人與家庭主婦也跳出來護航。有別於手機得經過解鎖、開啟App等繁瑣步驟，掛在顯眼處的年曆主打「抬頭一秒」即視感，無論是家人的輪班表、出差日，或是孩子的學校活動，只要利用不同顏色的筆註記，便能讓全家大小一目了然。網友更舉例，連寵物餵藥時間、家人的排便紀錄都能寫上去，成為繁忙生活中最高效的「共用行事曆」，有效防止遺漏重要事項。

除了實用功能，實體年曆更承載了數位裝置無法取代的儀式感與情感。部分網友認為，每個月撕下一張，象徵著過去的翻篇與新月份的展望，也有人感性說道，當看到長輩在日期上圈出孫子返家的日子，或寫下期待已久的旅遊計畫，那種期待的心情透過筆跡傳遞，充滿了「家的溫度」。對於旅居海外的遊子而言，家中若能掛上一幅台灣傳統的水果或神明月曆，更能稍解鄉愁，增添異地的過年氛圍。

值得一提的是，這種看似過時的紙本年曆，在年底其實是「炙手可熱」的搶手貨。內行網友揭露，舉凡銀行、公司行號或民代辦公室發送的年曆，往往一釋出就被秒殺，坦言即便自己習慣數位記事，但為了滿足家中長輩需求或是工作便利，每年年底仍得四處奔波「獵捕」年曆。

行事曆 月曆 老派日曆

延伸閱讀

春節返鄉搶票要快！台金航線第二波訂位1月6日晚間開跑

陳漢典Lulu喜帖曝光！婚宴日期地點「全都藏不住了」

蝦皮賣桃市府「馬力食足」月曆 議員：服務處免費索取

操刀2026桃園農產月曆 葛萊美獎得主蕭青陽挑戰全台最多人收藏的月曆

相關新聞

以為沒人用？傳統年曆「一本難求」 內行曝3大優點：手機比不上

隨著科技發達，智慧型手機的行事曆功能已相當普及，但傳統紙本年曆、日曆依然在許多家庭中佔有一席之地。近日一名網友看到家中牆上掛著傳統年曆感到相當不解，認為這年代已有手機可隨時查看日期，不懂年曆存在的意義與用途，沒想到許多人紛紛跳出來替年曆「平反」，指出其不可取代的實用性與情感價值。

廣告招牌大亂鬥！用路人安全堪憂 1983年拆除違章招牌

1982年底，台北市政府調查違規廣告物時，注意到市區人行道，樹立形形色色的廣告牌，確認這些廣告牌全部不合法，應予拆除。原先民眾以為市府只是柔性勸導，沒想到1983年6月，市政府風行雷厲，澈底執行拆除廣告招牌的決策，在當時看來，是前所未有的強硬行動。

時代不同？他翻友情紀念冊驚見1欄位 一票人揪關鍵崩潰：我老了

對許多人而言，在國小畢業前夕，給同學們填寫「友情紀念冊」留下聯絡資訊、祝福等，是一段美好的童年回憶。不過，近日...

20年前沒有台北101…大家怎跨年？釣出大批網友憶當年：一樣人潮爆滿

每到12月31日，台北101周邊總是湧入大批人潮前往跨年。不過，一名網友好奇，台北101在2004年才正式完工，並首度施放跨年煙火，那在此之前，台北人是怎麼迎接新年的？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

別讓校服告訴陌生人你的名字！ 國小廢除校服繡姓名

學校要求在制服上繡姓名和學號已經行之有年了，以前因為國小學童的安全，取消了繡姓名，現今站在數位化的浪頭上，個資、隱私意識的觀念漸漸抬頭，也為了避免國高中生遭到肉搜，各級學校也不強制繡名字了！有姓名的制服很有可能就要走入歷史。

你也是被嚇大的嗎？　童年不小心看過的恐怖電影

在1982年前電影未採分級制度，孩子常常跟著大人看了很多兒童不宜的電影，現在對過去某部恐怖片的畫面心有餘悸。不知道有多少人小時候也看過《湘西趕屍記》呢?

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。