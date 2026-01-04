以為沒人用？傳統年曆「一本難求」 內行曝3大優點：手機比不上

隨著科技發達，智慧型手機的行事曆功能已相當普及，但傳統紙本年曆、日曆依然在許多家庭中佔有一席之地。近日一名網友看到家中牆上掛著傳統年曆感到相當不解，認為這年代已有手機可隨時查看日期，不懂年曆存在的意義與用途，沒想到許多人紛紛跳出來替年曆「平反」，指出其不可取代的實用性與情感價值。

原PO在Threads上納悶表示：「不懂這年代了，家裡還要這個（年曆）能幹嘛？」好奇詢問年曆到底有什麼實際用途。對此，許多網友留言指出，對於長輩而言，年曆是大字版的生活備忘錄，因為老人家視力退化，手機螢幕太小且操作複雜，掛在牆上字體大又清晰的年曆，方便他們一眼查看日期，並記錄回診、拿藥、繳費、拜拜等重要日程。

不僅長輩依賴，許多自稱「金魚腦」的年輕人與家庭主婦也跳出來護航。有別於手機得經過解鎖、開啟App等繁瑣步驟，掛在顯眼處的年曆主打「抬頭一秒」即視感，無論是家人的輪班表、出差日，或是孩子的學校活動，只要利用不同顏色的筆註記，便能讓全家大小一目了然。網友更舉例，連寵物餵藥時間、家人的排便紀錄都能寫上去，成為繁忙生活中最高效的「共用行事曆」，有效防止遺漏重要事項。

除了實用功能，實體年曆更承載了數位裝置無法取代的儀式感與情感。部分網友認為，每個月撕下一張，象徵著過去的翻篇與新月份的展望，也有人感性說道，當看到長輩在日期上圈出孫子返家的日子，或寫下期待已久的旅遊計畫，那種期待的心情透過筆跡傳遞，充滿了「家的溫度」。對於旅居海外的遊子而言，家中若能掛上一幅台灣傳統的水果或神明月曆，更能稍解鄉愁，增添異地的過年氛圍。

值得一提的是，這種看似過時的紙本年曆，在年底其實是「炙手可熱」的搶手貨。內行網友揭露，舉凡銀行、公司行號或民代辦公室發送的年曆，往往一釋出就被秒殺，坦言即便自己習慣數位記事，但為了滿足家中長輩需求或是工作便利，每年年底仍得四處奔波「獵捕」年曆。