時代不同？他翻友情紀念冊驚見1欄位 一票人揪關鍵崩潰：我老了

聯合新聞網／ 綜合報導
對許多人而言，在國小畢業前夕，給同學們填寫「友情紀念冊」留下聯絡資訊、祝福等，是一段美好的童年回憶。示意圖／AI生成
對許多人而言，在國小畢業前夕，給同學們填寫「友情紀念冊」留下聯絡資訊、祝福等，是一段美好的童年回憶。不過，近日就有一名網友在Threads指出，紀念冊上的內容竟與時俱進，新增了時下流行的社群平台「Threads」，讓他忍不住感嘆「我真的老了」。

從原PO分享的照片中，可見紀念冊上除了常見的姓名、電話和星座以外，還增加了「MBTI」。聯絡方式中，只剩下電話、E-mail、IG／Threads與LINE。對此，就有網友揪出「臉書已消失在紀念冊中」，紛紛驚呼「甚至把FB刪掉是怎樣啊？」、「以前是MSN即時通，不說了...暴露年齡了」、「以前都是伊妹兒（E-mail）跟無名小站」、「救命，原來我的友情紀念冊也已經是舊版，以前也沒有MBTI，都是寫『個性』」、「我的年代，（紀念冊上面）只有家用電話跟地址而已」。

貼文一出，勾起不少人的回憶，「我比較驚訝的是還有紙本的友誼紀念冊」、「只有老人才懂『友情可貴』」、「以前都寫這個來搭起友誼的橋樑，好懷念喔」、「國小時為了給暗戀的男生寫，所以就給全班填」、「這個寫了等於沒寫，之前翻到以前的上面地址都是『台灣的某一個地方』、生日『不告訴你』、星座『你猜』」。

還有其他網友挖出以前的友情紀念冊並曬照，「刷到這篇，馬上翻出來看」、「10年前國小畢業，自己買自己寫，現在看整個超尬」、「時代的眼淚」。

Threads MBTI 無名小站 IG

