20年前沒有台北101…大家怎跨年？釣出大批網友憶當年：一樣人潮爆滿

學校要求在制服上繡姓名和學號已經行之有年了，以前因為國小學童的安全，取消了繡姓名，現今站在數位化的浪頭上，個資、隱私意識的觀念漸漸抬頭，也為了避免國高中生遭到肉搜，各級學校也不強制繡名字了！有姓名的制服很有可能就要走入歷史。

2026-01-03 08:30