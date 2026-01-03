快訊

20年前沒有台北101…大家怎跨年？釣出大批網友憶當年：一樣人潮爆滿

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇，台北101在2004年才正式完工，並首度施放跨年煙火，那在此之前，台北人是怎麼迎接新年的？資料照，記者許正宏攝影
一名網友好奇，台北101在2004年才正式完工，並首度施放跨年煙火，那在此之前，台北人是怎麼迎接新年的？資料照，記者許正宏攝影

每到12月31日，台北101周邊總是湧入大批人潮前往跨年。不過，一名網友好奇，台北101在2004年才正式完工，並首度施放跨年煙火，那在此之前，台北人是怎麼迎接新年的？釣出不少「資深」人士憶當年。

這名網友在PTT以「101蓋好前的跨年都在幹嘛？」為題，指出台北101是在2004年蓋好啟用，跨年煙火在台北101放也是從2004年開始，好奇發問「那在2004年以前的跨年夜，大家還有印象在幹嘛嗎？」。

貼文一出後，不少網友都表示「以前跨年沒這麼盛行，20年前開始瘋跨年」、「路上沒車，玩仙女棒」、「更早之前連跨年這詞都沒有」、「在家看綜藝節目吧」、「以前跨年就純跨年，後來變成一定要演唱，到現在每個縣市都找一堆藝人演唱」、「101前數年就有跨年晚會了好嗎？哪裡是101後才有，只是101後煙火在101」。

此外，也有網友分享自身經驗，指出「2000年有去市政府跨年，超多人，不輸101人潮」、「我2000年就有去台北參加跨年了，在台北市政府，記得1999年就有了」、「市政府那邊會有演唱會一起倒數」、「千禧年那年在中正紀念堂」、「以前都在中正紀念堂廣場」、「我記得以前有新光三越跟美麗華」。

跨年晚會 中正紀念堂 台北101 演唱會

