快訊

特教評鑑／沒給人力先給海量文書 資源不足恐加速離職潮

中印邊境共軍派機器哨兵站崗 印度大兵從訕笑到嚇壞

45年古董微波爐退役！她感性告別驚動品牌求收藏 當年價格可買4台機車

聽新聞
0:00 / 0:00

45年古董微波爐退役！她感性告別驚動品牌求收藏 當年價格可買4台機車

聯合新聞網／ 綜合報導
網友家中一台使用45年的微波爐即將退役，發文驚動品牌官方求收藏至博物館中。微波爐示意圖。圖／ingimage
網友家中一台使用45年的微波爐即將退役，發文驚動品牌官方求收藏至博物館中。微波爐示意圖。圖／ingimage

台灣老式家電以耐用出名，不管是電鍋或洗衣機都經久不衰。近日有民眾家中有台使用了45年的古董微波爐終於退役，發文感謝它日夜陪伴了16400多天，無微不至地照料三餐，雖然「新人」已到，媽媽還是頻喊捨不得，「請好好休息吧，辛苦了」。沒想到貼文竟釣出該品牌發文，希望能將這台古董微波爐收藏至博物館展示，並以最新商品交換。

原PO在threads上發文道別，稱家中有台日系品牌微波爐，是爸媽結婚前花天價購買，已使用整整45年，比家中任何孩子都年長，儘管到後期開始出現斷電秀逗的問題，拉門也變鬆，但經過爸爸巧手修修補補，又多撐了10年。原PO認為，若不是它只剩下解凍微波功能，或許陪伴時長可以超過半世紀。

從原PO分享的影片可看到，微波爐整體是銀色搭灰綠外觀，有調整火力和時間的旋鈕、料理方式選擇按鍵等，有烘烤及微波功能，整體看起來還相當「勇健」。爸爸也翻出民國69年的購買日記，指出當初是花11萬分期買入，「如此便自烹調，可以無慮於飲食矣，當此惕勉以進健康」，在這分別時刻，原PO也感性地說「謝謝你的勤勉付出，無微不至地照顧我們三餐，我們會記得和你的緣分，請好好休息吧，辛苦了」。

該文引發網友熱議，更釣出該日系品牌官方留言邀請，表示希望能將這台工作45年的古董微波爐收藏至官方博物館作為紀念，願以最新商品交換，以延續這份珍貴回憶。讓網友嗨喊「光榮退役告老回鄉」、「家族沿用三代對物品的珍惜，一起被收進博物館」、「這才是博物館該放的寶物，實際使用且被珍惜的證明」，有網友也發現，這則回覆是該帳號唯一一篇發言，很可能是為此才開通threads。

有人好奇民國69年11萬可以買什麼，也讓不少內行人士說「當年11萬可以買四台50cc機車」、「民國69年的11萬已經能拿來買房付頭期款了吧」、「外公當年買一台裕隆萬利，才14萬」、「1980年代作業員每月薪資大約1萬，天母三房兩廳的新成屋不到100萬」。原PO也笑說，爸爸對電器和新發明沒有抵抗力，那時也還沒跟媽媽認識，沒人能阻止他拿存款出來買微波爐，他也沒後悔過。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

微波爐 博物館

延伸閱讀

不滿薪資、工作條件！羅浮宮員工通過延長罷工 館方宣布局部開放

英國博物館600多件文物失竊 警方追查4名涉案男子

用微波爐加熱海鮮「絕對會後悔」 最佳回溫法曝光助鎖住鮮味

比水煮健康！她曝青菜「1作法」更清脆 網實測：快速又方便

相關新聞

45年古董微波爐退役！她感性告別驚動品牌求收藏 當年價格可買4台機車

台灣老式家電以耐用出名，不管是電鍋或洗衣機都經久不衰。近日有民眾家中有台使用了45年的古董微波爐終於退役，發文感謝它日夜陪伴了16400多天，無微不至地照料三餐，雖然「新人」已到，媽媽還是頻喊捨不得，

現在你心裡想什麼？ 王馨平和高明駿對唱「今生註定」

「現在你心裡想什麼？能不能就寫在眼眸？」你記得這對流行情歌對唱的組合嗎？當時踏入歌壇僅半年時間的王馨平，在香港一連奪得「十大中文金曲最有前途新人獎金獎」、「叱咤樂壇流行榜生力軍女歌手金獎」和「九三年十大勁歌金曲最受歡迎新人獎銀獎」三項音樂競賽。挾著接連在港得獎的旺勢，與高明駿攜手對唱情歌，這對當時堪稱新鮮的男女對唱組合在歌壇「迸出火花」，受人注目。由於王馨平在香港的工作繁忙，無法安排到檔期返回台灣錄製，而高明駿的新專輯宣傳同樣讓他無法前往香港，因此只好請專業的製作人前往香港，錄製王馨平的女聲部分。這些錄音之後，透過精湛的剪輯技術，將兩人的聲音完美結合，創作出這首「隔岸對唱」的歌曲。因此，事實上兩人在錄音時並未有實際見面，彼此的默契尚待深化。在唱片製作完成後，王馨平與跟她合唱新曲「今生註定」的高明駿終於在宣傳活動中相見。高明駿特別準備了一束鮮花，向王馨平表示祝賀與鼓勵。這首由兩人合唱的情歌「今生註定」也受到樂迷熱烈的迴響，至今仍是粉絲們在KTV中經常點播的熱門歌曲。

回憶中的錄影帶出租店 借片綁約竟送這款贈品?

串流時代來臨，現代人接觸影音越來越多元，也越來越容易，然而早在網路平台和DVD、VCD出現以前，曾經存在一個錄影帶的時代，隨之而來的帶動錄影帶出租產業興起，偶爾老闆會在店裡播放最新的片，晃一晃很快就可以過一個下午了！這是許多人80、90年代回憶裡不可或缺的一塊。

不再煩惱討價還價！ 宣傳「不二價」運動

1960、1970年代，政府推動不二價運動，除了可以達到誠實售價、建立商店信用的效果外，也可以節省交易上詢價還價的時間成本。這樣的運動每隔一段時間還是需要徵文、活動宣傳，在於可成與可不成之間。

被遺忘的故事 《國四英雄傳》揭示的重考班生活

在升學主義當道、補教文化盛行的年代裡，每位學生無不拚命逆流而上，希冀能夠躍過聯考那座「龍門」，考上一所理想學校。

換個角度看鐵達尼號　1959年電影《冰海沉船記》

號稱「永不沉沒」的英國郵輪——「鐵達尼號」失事超過110年，這艘乘載著眾多貴族、富豪以及懷抱移民夢的巨船，在由英國南安普敦港至美國紐約港的處女航中，不幸撞上冰山，而就此長眠於超過3,700公尺深的北大西洋海底。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。