45年古董微波爐退役！她感性告別驚動品牌求收藏 當年價格可買4台機車

台灣老式家電以耐用出名，不管是電鍋或洗衣機都經久不衰。近日有民眾家中有台使用了45年的古董微波爐終於退役，發文感謝它日夜陪伴了16400多天，無微不至地照料三餐，雖然「新人」已到，媽媽還是頻喊捨不得，「請好好休息吧，辛苦了」。沒想到貼文竟釣出該品牌發文，希望能將這台古董微波爐收藏至博物館展示，並以最新商品交換。

原PO在threads上發文道別，稱家中有台日系品牌微波爐，是爸媽結婚前花天價購買，已使用整整45年，比家中任何孩子都年長，儘管到後期開始出現斷電秀逗的問題，拉門也變鬆，但經過爸爸巧手修修補補，又多撐了10年。原PO認為，若不是它只剩下解凍微波功能，或許陪伴時長可以超過半世紀。

從原PO分享的影片可看到，微波爐整體是銀色搭灰綠外觀，有調整火力和時間的旋鈕、料理方式選擇按鍵等，有烘烤及微波功能，整體看起來還相當「勇健」。爸爸也翻出民國69年的購買日記，指出當初是花11萬分期買入，「如此便自烹調，可以無慮於飲食矣，當此惕勉以進健康」，在這分別時刻，原PO也感性地說「謝謝你的勤勉付出，無微不至地照顧我們三餐，我們會記得和你的緣分，請好好休息吧，辛苦了」。

該文引發網友熱議，更釣出該日系品牌官方留言邀請，表示希望能將這台工作45年的古董微波爐收藏至官方博物館作為紀念，願以最新商品交換，以延續這份珍貴回憶。讓網友嗨喊「光榮退役告老回鄉」、「家族沿用三代對物品的珍惜，一起被收進博物館」、「這才是博物館該放的寶物，實際使用且被珍惜的證明」，有網友也發現，這則回覆是該帳號唯一一篇發言，很可能是為此才開通threads。

有人好奇民國69年11萬可以買什麼，也讓不少內行人士說「當年11萬可以買四台50cc機車」、「民國69年的11萬已經能拿來買房付頭期款了吧」、「外公當年買一台裕隆萬利，才14萬」、「1980年代作業員每月薪資大約1萬，天母三房兩廳的新成屋不到100萬」。原PO也笑說，爸爸對電器和新發明沒有抵抗力，那時也還沒跟媽媽認識，沒人能阻止他拿存款出來買微波爐，他也沒後悔過。